Online yemek siparişleri çalışmıyor mu? Yemeksepeti, Banabi, İstegelsin, Trendyol Yemek, Getir çalışıyor mu?

Meteoroloji’nin günlerdi uyarısına rağmen İBB kar yağışına karşı hiç bir önlem almadı. İstanbullu kar esareti yaşarken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşiyle birlikte balık keyfi yapması vatandaşı çileden çıkardı. İstanbul dün akşam saatlerinde adeta kilitlendi. Şehrin özellikle Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçesi ile çevresinde görülen tipi halindeki yoğun kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi. Alınan tedbirler yetersiz kalınca eve dönüş telaşına düşen on binlerce vatandaş yolda kaldı. Özel araçlarında bulunanlar yolun açılmasını, duraklardakiler de saatlerce toplu taşıma vasıtasını bekledi. Çok sayıda vatandaş da tipi altında yürümeyi tercih etti.

Online siteler sipariş alıyor mu?

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Valilik tarafından bir sonraki emre kadar motorsiklet, motokurye ve elektrikli scooter kullanımı yasaklandı. İstanbul'da olumsuz hava şartları sebebiyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya motokuryeler, motosikletliler ve elektrikli scooter kullananlar için alınan tedbir kararını Twitter hesabından duyurdu.

Çalışanların güvenliğini sağlamak ve zorlu hava koşullarında yaşanabilecek hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak için yeni bir açıklama yapılana kadar, bu kararın geçerli olduğunu açıklandı. Peki Yemeksepeti, Banabi, İstegelsin, Trendyol Yemek ve Getir çalışıyor mu, bugün açık mı? Online yemek siparişleri bugün çalışmıyor mu

Getir çalışıyor mu?

Getir, devam eden olumsuz hava koşulları sebebi ile açıklama yaptı ve motorlu araçlarla kurye hizmeti veremeyeceklerini, bu sebeple de sipariş alımını durdurduklarını duyurdu. İşte, Getir'in açıklaması:

"Bu gece İstanbul'da 22:00 itibariyle motorlarımızla, 22:50 itibariyle binek araçlarımızla Getir'den sipariş alımını durdurduk. O an serviste olan motosiklet ve araçlarımızın depolara dönmeleri ile faaliyetimize bu akşam için ara veriyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Yemeksepeti çalışıyor mu?

Yemeksepeti, olumsuz hava koşulları sebebi ile açıklama yaptı ve sipariş alımını durdurduklarını duyurdu: "Yemeksepeti restoranları, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle saha ekipleri bulundukları bölgenin şartlarını yakından takip ederek olumsuz hava koşullarının oluşması durumunda bölge bazlı sipariş alımına ara verebilmektedir. Sahadaki çalışanlarımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir. Yurdun birçok bölgesinde yoğun kar yağışı olacağına yönelik yapılan Meteoroloji tahminleri doğrultusunda, bölgenizde zaman zaman ara verilebilecek hizmetimiz için şimdiden anlayışınızı rica ederiz."

Trendyol market çalışıyor mu?

Trendyol Hızlı Market'ten yapılan açıklamada ise "olumsuz hava koşulları nedeniyle randevulu teslimatlarımızda gecikme yaşanabilir" ifadeleri kullanıldı.