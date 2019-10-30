Ölüm aylığında oldukça cömertiz

Sosyal güvenlik sistemimiz “aileyi esas alan” bir yapıya sahiptir. Ailenin esas alınması nedeniyle dünyadaki sosyal güvenlik sistemlerine göre oldukça cömert uygulamalar bulunuyor.

Dünyadaki hiçbir sosyal güvenlik sistemi yaşına bakmaksızın ölen sigortalının kızına aylık bağlamadığı gibi dul eşine aylık bağlamayı da oldukça ağır şartlara bağlamıştır.

Türk sosyal güvenlik sistemi aileyi öncelediği için ölen sigortalının eşine, çocuklarına, anne ve babasına ölüm aylığı bağlamaktadır.

Ölüm aylığı bağlanması da bazı şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar eş, çocuklar ve anne baba için farklıdır

Emekli maaşı almakta iken ölen ya da emekli maaşı bağlanmadan ölüp en az 5 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün primi bulunan ya da ölenin son sigorta statüsü SSK ise 1800 gün prim olmasa bile borçlanma hariç 900 gün primi bulunan sigortalının;

Dul eşine evlenmediği sürece ömür boyu ödenmek üzere ölüm aylığı bağlanır. Evlenmesi halinde aylık kesilmekle birlikte sonraki eşinin ölmesi veya boşanması halinde tekrar ilk eşinden ölüm aylığı bağlanır.

Ölen sigortalının malul kız ve erkek çocuğunun sigortalı çalışmaması veya sigortadan emekli maaşının bulunmaması şartıyla ölüm aylığı alma hakkı bulunuyor. Malul çocukların evli olması da ölüm aylığı almaya engel olmuyor.

Kız çocukları, evli olmaması ya da boşanmış ya da dul kalmış olma yanında sigortalı çalışmasının bulunmaması ve emekli maaşı da almama şartıyla yetim aylığı almaya hak kazanır.

Erkek çocuklar 18 yaşına kadar, orta öğrenim görüyorsa 20 yüksek öğrenim görüyorsa 25 yaşına kadar ölüm aylığı almayı sürdürür.

Gerek kız gerek erkek çocuk 18 yaşından önce SSK’lı çalışırsa yetim maaşı kesilmez. Ayrıca orta öğrenim görüyorsa 20 yüksek öğrenim görüyorsa 25 yaşına kadar olan sürede de SSK’lı çalışma yetim aylığı almaya engel olmaz.

Sigortalının anne ve babasına aylık bağlanabilmesi için üç şart var. İlk şart bunların bir emekli maaşının bulunmaması. İkinci şart gelirlerinin toplamının kişi başına düşen kısmının net asgari ücretin altında olması. Son şart ise eş ve çocuğa aylık bağlandıktan sonra artan bir hissenin kalması. Ancak anne-baba 65 yaş üzerinde ise artan hisse olmasa bile diğer iki şart sağlanıyorsa ölüm aylığı ödenir.

Belirtelim ki bu kadar kolay şartlarla ölüm aylığı bağlayan bir tane bile Avrupa ülkesi yoktur. Bunu kuru kuruya Avrupa hayranı olmuş mankurtlara da duyurmuş olayım.