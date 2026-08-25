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Eğitim Merakla beklenen açıklama geldi! GSB yurt başvuruları başladı
Eğitim

Merakla beklenen açıklama geldi! GSB yurt başvuruları başladı

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Merakla beklenen açıklama geldi! GSB yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 akademik yılı için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Üniversite öğrencilerinin beklediği GSB yurt başvuru süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

 

Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 2026-2027 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için yurt başvurularının başladığını belirtti.

 

Başvuruların e-Devlet kapısı üzerinden yapılabileceği bilgisini veren Bak, "Hepinize hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

 

Başvurular ne zaman sona erecek?

Öğrenciler, GSB yurt başvurularını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

 

Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla (Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak.

 

Yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri baz alınarak öğrencilerin durumu tespit edilecek.

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