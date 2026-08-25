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Gündem Fil hastalığı hayatını kararttı! Kazım’ın tek hedefi yeniden yürümek
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Fil hastalığı hayatını kararttı! Kazım’ın tek hedefi yeniden yürümek

Yeniakit Publisher
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Fil hastalığı hayatını kararttı! Kazım’ın tek hedefi yeniden yürümek

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Kazım Atak, yaklaşık 4 yıldır halk arasında "fil hastalığı" olarak bilinen lenfödem ile mücadele ediyor. Çalışamadığı için tek başına hayata tutunmaya çalışan Atak’ın kritik tedaviye başlayabilmesi için 172 kilodan 90 kiloya düşmesi gerekiyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde halk arasında fil hastalığı olarak bilinen lenfödemle mücadele eden Kazım Atak'ın (33), tedavi olabilmesi için 172 kilodan 90 kiloya düşmesi gerekiyor. Atak, “Muayenemi yapan profesör kilo vermem gerektiğini söyledi. Kilo vermezsem tedavimi yapamayacağımı söyledi. Basınçla tedavi uygulayacağını ifade etti. Bu süre zarfınca kilo vereceğim. Bir aylığına hastaneye yatış yaparak tedavimin yapılabileceği ve sağlığıma kavuşabileceğim söylendi” dedi.

Yaklaşık 4 yıldır fil hastalığıyla mücadele eden ve hastalığı nedeniyle çalışamayan Kazım Atak, bağlanan engelli maaşı ve hayırseverlerin yardımlarıyla tek başına hayatını sürdürüyor. Yürümekte güçlük çeken Atak, hayırseverler tarafından alınan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile gündelik işlerini yapmaya çalışıyor. Bir süre önce İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde muayene olan Atak'ın tedavisine başlanabilmesi için ise 82 kilo vererek, 172 kilodan 90 kiloya düşmesi gerekiyor.

'BÜTÜN AMACIM UYGUN KİLOYA DÜŞEREK TEDAVİ OLMAK'

Hastalığının yaklaşık 4 yıl önce bacaklarında oluşan ağrılarla başladığını ifade eden Kazım Atak, “Başta ayaklarımda ağrılar başladı. Ayağa kalkmakta zorlandım. Fenalaştım, ambulansla hastaneye kaldırdılar. Ağrı kesici yapıp, bir şeyimin olmadığını söyleyip geri gönderdiler. Yaklaşık 1 ay sonra yine aynı şikayetleri yaşadım. Şiştikten sonra Edirne'ye gittik. Orada fil hastalığı teşhisi koydular. Son olarak tedavi için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gittim. Muayenemi yapan profesör kilo vermem gerektiğini söyledi. Kilo vermezsem tedavimi yapamayacağımı söyledi. Basınçla tedavi uygulayacağını ifade etti. Bu süre zarfınca kilo vereceğim. 1 aylığına hastaneye yatış yaparak tedavimin yapılabileceği ve sağlığıma kavuşabileceğim söylendi. Tedaviden sonra da yememe ve içmeme dikkat etmem gerektiği söylendi. Şu an 172 kiloyum. Bütün amacım uygun kiloya düşerek tedavi olmak” diye konuştu.

“İNŞALLAH YİNE ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ YÜRÜRÜM’

Atak, “Beni bakımevine yerleştirmek istediler. 'Her şeyin hazır olur, bakımın yapılır, kira derdin olmaz' dediler. Ama oraya gidersem bir daha çıkamam. Tedavimi olamam. Bu nedenle kabul etmedim. Şu an çalışamıyorum. Engelli maaşım var. Hayırseverlerde maddi yardımda bulunuyor. Para toplayarak bana 3 tekerlekli elektrikli bisiklet aldılar. Çünkü ayağımın üzerine basmamam ve yüklenmemem lazım. Devletimizden ve hayırseverlerden Allah razı olsun. İnşallah tedavi olur sağlığıma kavuşurum ve yine eski günlerdeki gibi rahatça yürürüm” dedi.

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