Mansur Yavaş döneminde büyük baskı gören Ankara Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni İkiler, emekliliğini açıkladı

yeniakit.com.tr Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni İkiler, dün itibariyle emekli oldu. Çocuk yaşta sahne tozu yutmaya başlayan İkiler, daha önce yeniakit.com.tr’ye konuşarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Mansur Yavaş’ın gelmesiyle birlikte solcu sanatçıların cesaretlendiğini, kendisini sürekli rahatsız ettiklerini, “Ne zaman gidiyorsun? İlla arkana teneke mi bağlayacağız?” sözleriyle muhatap kaldığını söylemişti. Gördüğü baskılar nedeniyle emekli olacağını belirten İkiler, dün itibariyle kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Başkent tiyatrosunu kurdu: Ben geldiğimde sanatçı yoktu, sıfırdan tiyatro kurduk

Geçtiğimiz Mayıs ayında yeniakit.com.tr muhabiri Taha Emre Özdemir’in sorularını cevaplayan İkiler, 1994’te Melih Gökçek tarafından Ankara’ya davet edildiğini belirterek şunları söylemişti:

“Ben buraya geldiğimde bir tiyatro sanatçısı bile yoktu. Sıfırdan bir tiyatro kurdum. Kurmuş olduğumuz Başkent Tiyatrosu'nun ismini şimdi küçük görüyorlar. İddialı cümleleri var. O yüzden artık buyurun başka sanatçılar Ankara'da hizmet etsinler. İnşallah Rabbim neyler, neylerse güzel eyler.”

Solcular tarafından rahatsız edildi

“Tabii ki Mansur beyin belediye başkanı seçilmesi bizim sanat camiasındaki sol görüşlü kişileri cesaretlendirdi.” ifadesini kullanan İkiler, “Daha birinci günü yolumu kesip, 'ne zaman gidiyorsun? İlla arkana teneke mi bağlayacağız?' ifadeleri ile karşıma çıktılar. Sanki benim yaptığım iş sanat değil? Ben zaten seçene seçilene saygılıyım. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye geldiyse ben davamı bu yapı içinde zaten sürdüremeyeceğim.” diyerek emekli olacağını açıklamıştı.

Kariyerini sonlandırdı

Küçük yaşlarda çıktığı tiyatro yolculuğunu, 1996'dan bu yana oynadığı Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" eserindeki "Hüsrev" rolüyle tamamlayan tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler emekli olduğunu açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni İkiler, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, çocukluk döneminde Anadolu'yu gezen kumpanyalar aracılığıyla oyuncuları küçük yaşlarda sahne altında izlerken, yaşı ilerledikçe perde arkasından takip etmeye başladığını anlattı.

İkiler, karşılaştığı zorluklara da değinerek, başkentlileri tiyatroya çekebilmek için yaptığı çalışmalar hakkında şunları anlattı:

“Bu salona seyirciyi doldurabilmek için Ankara'nın sokaklarını dolaştım. Bir tiyatro otobüsüm vardı. Yazın onunla Keçiören'de üç mahallede sahne açardım. Oyunum biterdi, 'Gençlik parkında bir tiyatro salonumuz var, hafta sonu şu oyun oynanıyor' diye duyuru yapardım.”

Son üç yılda oynadığı oyunların bütün enerjisini sahneye çıkardığı bir dönem olduğunu belirten İkiler, bunlar içerisinde en önemlisinin “Hak Geldi Batıl Zail Oldu” isimli Asr-ı Saadet dönemini anlattığı oyun olduğunu aktardı.

Devletin ve sanatçının kendi sorumlulukları olduğunu ifade eden İkiler, "Her şeyi devletten beklemeyeceksin. Her sanatçının kendi sokağını temiz tutması lazım. Her sanatçının mücadelesini yapması lazım." dedi.

Kurucusu olduğu tiyatroda yetiştirdiği öğrencileriyle yerli ve yabancı birçok yazarın eserini tiyatro sahnesine taşıyan İkiler, Aşık Veysel, Hacı Bayram Veli, Mevlana ve Şems gibi tarihimiz için büyük önem arz eden isimlerin hayatlarını da sahneye taşıyan oyunlar yazdı.

Oynadığı, yönettiği ve yazdığı oyunların yanında küçük yaştaki seyirciler için de çeşitli kukla ve Karagöz oyunlarını da kaleme alan İkiler, 23 yıl boyunca canlandırdığı Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" eserindeki "Hüsrev" karakteriyle sahne hayatını tamamladı.