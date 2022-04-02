Lokanta usulü terbiyeli tavuk çorbası tarifi nasıl yapılır? Yoğurtlu-limonlu-sebzeli tavuk çorbası tarifleri

Lokanta usulü terbiyeli tavuk çorbası tarifi

Malzemeler

2 adet haşlanmış tavuk budu

3 yemek kaşığı şehriye

2 yemek kaşığı zeytinyağ

2 yemek kaşığı yoğurt

1.5 yemek kaşığı un

1 adet yumurtanın sarısı

2 diş rendelenmiş sarımsak

1/2 (yarım) adet limon (yarım)

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

8-9 su bardağı su (tavuğun kendi suyunu da kullanıyoruz)

Lokanta usulü terbiyeli tavuk çorbası tarifi nasıl yapılır?

Önce tavukları haşlıyoruz.

Terbiyesini hazırlıyoruz un,yoğurt,yumurtayı bir kapta çırpıyoruz. İçine yarım su bardağı su ilave edip iyice pütürsüz olacak şekilde çırpıyoruz. Haşlanmış tavuğun suyundan sıcak olarak içine üç kepçe kadar alıp terbiyeyisine ilave edip iyice çırpıyoruz. Çorbayı hazırlayacağım tencereye sıvı yağ ilave ediyoruz şehriyeyi hafif rengi dönmeden kavuruyoruz. Sarımsağı rendeleyip içine ilave ediyoruz suyunu ilave ediyoruz. Parçalanmış tavukları ilave ediyoruz bir taşım hepsini kaynatıyoruz. Çorbanın içine terbiyesini ilave ediyoruz bir taşım kaynatıyoruz. İçine yarım sıkılmış limon suyunu ve tuzunu ilave ederek çorbamızı bir taşım daha kaynatıyoruz. Kıvam alınca ocağı kapatıyoruz. Üzerine tereyağ ve kırmızı biber kavurup servise sunuyoruz.

Mis gibi yoğurtlu tavuk çorbası

Yarım tavuk göğsü

Yarım su bardağı şehriye

1,5 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

2-3 diş sarımsak

Su (5-6 su bardağı tavuğu haşlamak için)

Tuz

Üzeri için;

Tereyağı

Nane

Pul biber

Mis gibi yoğurtlu tavuk çorbası tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle tavuğu tencereye alıp üzerine suyu dökelim ve haşlanıncaya kadar pişirelim. Tencereden haşlanan tavuğu alıp üzerine bütün olarak sarımsakları ve şehriyeyi ekleyip kısık ateşte şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişirelim. Tavuğu küçük küçük didikleyelim ve şehriyenin üzerine ekleyip karıştıralım. Kaseye yoğurdu unu ve yumurta sarısını alıp pürüzsüz oluncaya kadar çırpalım. Çorbanın suyundan iki üç yemek kaşığı alalım ve yoğurdun içine döküp karıştıralım. Yavaş yavaş çorbanın içine dökerek hızlıca karıştıralım ve bir taşım daha kaynatıp ocağın altını kapatalım. Tavada tereyağı naneyi ve pul biberi kızdırıp çorbanın üzerine gezdirelim. Hazır olan çorbamızı biraz dinlendirip afiyetle yiyebilirsiniz.

Terbiyeli Sebzeli Tavuk Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet tavuk göğsü

2 adet orta boy havuç

1 adet büyük boy patates

3 su bardağı su

Terbiyesi için:

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

Terbiyeli Sebzeli Tavuk Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Orta boy bir tencerenin içine tavukları aktarın. Üzerine 3 su bardağı kadar su ilave edin ve güzelce haşlayın. Haşladıktan sonra tavukları çıkarın. Suyunu bir kenara alın. Tavukları küp küp doğrayın. Patatesin ve havuçların kabuklarını soyun. Küp küp doğrayın. Orta boy bir tencerenin içerisine sıvı yağı alın. Üzerine havuç ve patatesleri atarak yumuşayana kadar kavurun. Kavrulan sebzelerin üzerine tereyağı ve unu ilave ederek kavurmaya devam edin. Ardından üzerine ayırdığınız tavuk suyunu ekleyin. Bu aşamada azar azar eklemeye ve karıştırmaya dikkat edin. Ardından içerisine haşlanmış tavukları ekleyerek bir süre daha kaynatın. Tüm sebzeler güzelce yumuşadığında ocaktan alın ve üzerine karabiber serperek sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!

Limonlu tavuk suyu çorbası nasıl yapılır?

Tavuğun suyuna, yıkadığınız pirinci ve tereyağını ekleyip pirinçler pişene kadar kaynatın. Pirinçler kaynadıktan sonra tavukları ekleyin ve 5-10 dakika daha pişmeye bırakın. Altını kapatıp limon suyunu ve arzunuza göre baharatlarını ekleyin. Afiyet olsun.