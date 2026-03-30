Körfez’de tansiyon fırladı: İran’dan Katar’a İHA yağmuru!
Katar Savunma Bakanlığı, İran topraklarından fırlatılan çok sayıda insansız hava aracının (İHA) ülke semalarını hedef aldığını duyurarak bölgedeki gerilimi tırmandırdı. Saldırı girişimi karşısında anında teyakkuza geçen Katar Silahlı Kuvvetleri, hava savunma sistemlerini devreye sokarak tüm kamikaze İHA’ları hedefine ulaşmadan havada etkisiz hale getirdi.
