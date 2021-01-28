Soğuk havaların etkili olmasıyla sürekli evde vakit geçirdiğimiz bu günlerde rengarenk ve hoş kokulu çiçekleri yetiştirmeyi ister misiniz? İşte bu soğuk günlerde o güzelim kış çiçekleriyle evinizi renklendirmek isterseniz bu haberimiz sizi ilgilendiriyor. Peki, kışın evde hangi çiçekler yetişir? Evde yetiştirilen saksı çiçekleri nelerdir?

Kasımpatı (Krizantem) evde yetişir mi?

Kışın zorlu hava şartlarında yetişen -30 dereceye bile dayanıklılık gösteren Kasımpatı çiçeğini evde rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Otsu ve uzun ömürlü bir bitki türü olan Kasımpatı çiçeğini balkonunuzda ya da bahçenizde kolaylıkla yetiştirebilirsiniz.

Nergis evde yetişir mi?

Hem bahçede hem de evde saksıda yetiştirebileceğiniz nergis çiçeği, soğanlı bir bitki türüdür. Sarı veya beyaz çeşitleri bulunur. Yalnız dikkat edin nergis çiçeği doğrudan güneş almamalı ve üç veya dört günde bir sulanmalıdır.

Çuha evde yetişir mi?

Kışın narin çiçeği, Çuha çiçeğini her renkte bulmak mümkündür. Güneşe doğrudan maruz bırakılmamalı ve 15 derecenin altına olan ortamlarda yetiştirilmemelidir. Ayrıca kış aylarında susuz bırakılmamalı.

Orkide evde yetişir mi?

Güzelliğin ve zerafetin simgesi olan Orkide evinize ayrı bir güzellik katacaktır. Aşırı sıcak, kuru ve havasız ortamlarda bulunmayı asla sevmez. Sabah sulanmayı seven Orkide çiceğini sulamak için toprağın tamamen kurumasını beklemeyin. Ayrıca Güneşe doğrudan maruz kalmamasına dikkat edin.

Karanfil evde yetişir mi?

Kışa dayanıklı -17 ve -40 derecelere dayanabilen karanfil çiçeği güzel kokusuyla bilinen bir çiçektir. Karanfil yetiştirecekseniz ona uygun toprağı da seçmeniz gerekir. Karanfil çiçeğini sularken toprağının kuru olmasına dikkat edin.

Kardelen evde yetişir mi?

Kara inat çiçek açtığı için ona kardelen denir. Kardelen çiçeğinin tertemiz beyazlığı adeta yağan karı kıskandırır. Çok fazla su isteği olmayan kardelen çiçeği de nazik ve hassaslığından ötürü dokunulmayı sevmeyen çiçeklerimiz arasında yer alıyor. Kardelen çiçeği evde bakılıyorsa sıcaklığın 12 derecenin altına düşmemesine dikkat edilmelidir.

Kış sümbülü evde yetişir mi?

Kış aylarında açan o güzel çiçekleri genellikle pembe ya da beyaz renktedir. Evde yetiştirecekseniz eğer Sümbülünüzden ilginizi asla eksik etmemelisiniz. Asla doğrudan güneşe maruz bırakılmamalı ve sümbülünüze uygun toprağı hazırlamak için yaprak çürüntüsü ve yanmış çiftlik gübresi karıştırılabilirsiniz.