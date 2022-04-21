Kinder hangi ürünler Türkiye’de toplatılıyor? Türkiye’de Kinder satışı yasak mı?

Avrupa'nın bazı ülkelerinde Salmonella salgınının Kinder ürünleriyle bağlantılı olduğu şüphesi sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı bu ürünlerle ilgili karar alındı. Peki, Türkiye’de Kinder satışı yasak mı?

Kinder hangi ürünler Türkiye’de toplatılıyor? Kinder Türkiye Salmonella bakterisi bulundu mu?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlerin Salmonella bakterisi riskine karşı toplatılmasına karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldı. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı.