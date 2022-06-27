Joao Mario kimdir kaç yaşında? Joao Mario hangi takımlarda oynadı?

Joao Mario, 19 Ocak 1993 tarihinde Porto'da doğdu. Benfica takımında forma giyen Portekizli millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine Sporting CP kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Sporting B, Vitória Setúbal kulüplerinde oynadı. 2016 yılında 40 milyona Inter'e transfer oldu. 2 kez kiralık gitti. West Ham United ve Sporting CP kulüplerinde kiralık oynadı. 2021 yazında bedelsiz olarak Benfica'ya transfer oldu.

Joao Mario hangi takımlarda oynadı?

Profesyonel kariyerine Sporting'de başlayan Mário ilk sezonunda sadece 1 maçta forma giydi. 2015-16 sezonunda Toplamda 3.568 dakika sahada olan futbolcu profesyonel kariyerinde ilk defa kırmızı kart gördü.

A takımda fazla forma şansı bulamayan Mário 2012-13 sezonunda B takımı'nda ile maçlara çıktı. B takımda çıktığı 31 Portekiz 2. Ligi maçında 1 gol, 11 asistlik bir performans sergiledi. Ayrıca A takımda ligde 1 maçta 12 dakika forma giydi. Toplamda 2616 dakika oynayıp 7 tane de sarı kart gördü.

2013-14 sezonuna da B takımı ile birlikte başlayan Mário 13 maça çıkıp 1 gol attı. Sezonun devre arasında tecrübe kazanması adına Portekiz 1. Ligi takımlarında Vitoria Setubal'e kiralandı. 2013-14 ara transfer döneminde bedelsiz olarak Sporting Lizbon'dan kiralandı. 1. Lig'de 15 maçta 6 asist yaptı. Ayrıca Portekiz Kupası'nda 1 maç görev aldı. Yaz transfer döneminde 40 milyon Euro karşılığında Sporting'ten Inter'e transferi gerçekleşti. Inter ile 1 maça çıktı. Portekiz'in bütün yaş gruplarında forma giyen Mário 19'u A takım olmak üzere 101 millî maça çıkıp 14 gol attı.