İstanbul'da dün etkisini artıran kar yağışı nedeniyle binlerce insan evlerine ulaşamayarak otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildi. İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı, dün öğleden sonra da kentin batı ve kuzey ilçelerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kenti adeta esir aldı. Yoğun kar yağışının ardından İstanbul'da trafik tamamen kilitlenince; İstanbul Vali Ali Yerlikaya Twitter adresinden yaptığı açıklamada kente araç girişinin yasaklandığını duyurdu. Yerlikaya, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat edenlerin şehre girişlerini izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Trakya ve İzmit istikametinden gelen araçlar geri çevrildi. İstanbul Havalimanında uçuşlar yapılamadı. Otogarlardan otobüs çıkışları yasaklandı. Yüzlerce araç birbirine girdi.

İstanbul'a giriş kısıtlaması kaldırıldı mı?

İstanbul’a araç giriş yasağı kalktı mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada; "Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır." dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada karayollarına bağlı kapalı yolların bulunmadığını belirterek, İstanbul'da yolların trafiğe açıldığını duyurdu. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu yaptığı açıklamada; " Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da Karayolları Genel Müdürlüğü ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." dedi.