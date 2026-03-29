İran'dan NPT Hamlesi: Nükleer Tesislere Saldırı Sonrası Gündemde

İran basınında yer alan bilgilere göre Tahran, ABD ve İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) üyeliğinden çekilmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, ülkenin Meclis ve güvenlik kurumlarının bu kritik adımı gündemine aldığını duyurdu. Bu hamle, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırabilecek stratejik bir karar olarak öne çıkıyor.

Tesnim Haber Ajansı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) anlaşma gereği İran'ın barışçıl nükleer teknoloji ve aksesuarlarını kullanmasını koruması ve desteklemesi gerektiğini vurguladı. Ancak ajans, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin ABD ve İsrail'i "İran'ın nükleer tesislerine karşı nükleer silah kullanmaya dolaylı olarak teşvik ettiği" savundu. ABD-İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırılarının sürmesi ve UAEA'nın bu saldırıları kınayan herhangi bir açıklama yapmaması, İran için NPT'de kalma gerekçelerini ortadan kaldırdı.

Tahran, NPT'den ayrılmanın nükleer silahlara doğru ilerlemek anlamına gelmediğini, aksine "ABD ve İsrail'in UAEA müfettişleri kılıfı altında yürüttüğü casusluk faaliyetlerinin devam etmesini engellemek anlamına geldiğini" belirtti. Daha önce Amerikan CBS News'in Face The Nation programında konuşan UAEA Başkanı Grossi, "Nükleer savaş olmadığı ve akıl almaz bir şekilde yıkıma yol açmadığı sürece hiçbir savaş İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldıramaz. Umarız böyle bir durum olmaz" sözlerini sarf etti. İranlı yetkililer, Grossi'yi "ABD ve İsrail'in ülkedeki nükleer tesislere düzenlediği saldırıları kınamak yerine İran'ın meşru nükleer faaliyetlerini yok etmenin yolunu göstermekle" suçladı.