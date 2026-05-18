  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Bunu yaparsanız... Kurban Bayramı öncesi tüketin: 3 Altın kuralı es geçmeyin, böyle dahil edin
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bunu yaparsanız... Kurban Bayramı öncesi tüketin: 3 Altın kuralı es geçmeyin, böyle dahil edin

Kurban Bayramı'nda artan et tüketimi ve bozulan diyetler en çok mideyi vuruyor... Peki, yaklaşan ağır yemek döneminden önce mideyi korumaya almak nasıl mümkün olabilir.

#1
Foto - Bunu yaparsanız... Kurban Bayramı öncesi tüketin: 3 Altın kuralı es geçmeyin, böyle dahil edin

Kurban Bayramı'nda artan et tüketimi ve bozulan diyetler en çok mideyi vuruyor! Peki, yaklaşan ağır yemek döneminden önce mideyi korumaya almak mümkün mü? Prof. Dr. Esin Korkut, Kurban Bayramı öncesinde mideyi hazırlamanın formülünü ve kronik mide rahatsızlığı olanların asla es geçmemesi gereken 3 altın kuralı Merve Kantarcı Çulha'ya açıkladı.

#2
Foto - Bunu yaparsanız... Kurban Bayramı öncesi tüketin: 3 Altın kuralı es geçmeyin, böyle dahil edin

Kurban Bayramı dönemi, hem et tüketiminin zirve yapması hem de bayram ikramlarıyla birlikte mide şikâyetlerinin en sık yaşandığı dönem oluyor. Uzmanlar ise bu ani değişimin mide ve bağırsak hastalıklarını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor. Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Esin Korkut, bayram gelmeden önce mideyi bu sürece nasıl hazırlamak gerektiğini anlattı.

#3
Foto - Bunu yaparsanız... Kurban Bayramı öncesi tüketin: 3 Altın kuralı es geçmeyin, böyle dahil edin

Bayram sabahı yapılacak hafif kahvaltının öneminden, etin doğru pişirilme yöntemlerine ve hamur işi tatlılardan uzak durulması gerektiğine dikkat çeken Korkut, kronik mide hastalarının bayram boyunca rehberi olacak kritik tavsiyelerde bulundu. Kurban Bayramı'nda hem et tüketimi artıyor hem de tatilden dolayı diyetler bozuluyor. Peki, Kurban Bayramı'ndan önce mideyi nasıl hazırlamak gerek? Aslında biraz hafif yemek yemeye alışıyor olmamız lazım. İşte sebzenin çok yoğun olduğu, proteinin belki daha düşük olduğu, işte yumurtadır, ettir, köftedir bunları biraz minimaliz etmek lazım. Çünkü arkasından ağır bir yemek dönemine gireceğiz zaten. Menüleri dengeli tutarsak porsiyonları az tutmak lazım.

#4
Foto - Bunu yaparsanız... Kurban Bayramı öncesi tüketin: 3 Altın kuralı es geçmeyin, böyle dahil edin

Bayram için kronik mide rahatsızlığı olan hastalara reçete edebileceğiniz üç altın kural sıralasanız bunlar neler olurdu? 1. Sabah mümkünse etli bir kahvaltı değil, daha çok hafif kahvaltı yanında rokanın, maydanozun olduğu, yeşilliklerin olduğu bir kahvaltı uygun olacaktır. 2. Yağ oranını birazcık düşük tutacağız. Etin kendi yağıyla pişmesini sağlayacağız. Sıvı alımını önereceğiz. 3. Tatlılardan özellikle hamur işlerinden geri duracağız ve egzersiz yapacağız, en azından yarım saatlik yürüyüşler olabilir. Et yemeklerinin ardından bitkisel çaylar rezene, kekik çayı şişkinliği azaltıyor. En azından yemeklerden yarım veya bir saat sonra tüketebiliriz. Ancak çok fazla bitkisel çaylar ya da ürünler tüketmek de doğru olmaz. Zamanla toksik hepatit gibi ekstra sorunlar getirebilir. Çünkü ne içtiğimizi de bilmiyoruz aslında. O yüzden bir bardak rezene, kekik gibi çaylar dengeli tüketilebilir.(akşam)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mersin’de dehşet: 4 kişiyi öldürüp, 8 kişiyi yaraladı! Helikopter destekli katil avı!
Gündem

Mersin’de dehşet: 4 kişiyi öldürüp, 8 kişiyi yaraladı! Helikopter destekli katil avı!

Mersin'in Tarsus ilçesi tüyler ürperten bir dehşete sahne oldu. Önce husumetli olduğu kardeşlerin restoranını basarak rastgele ateş açan ve ..
ROK’un ‘para yardımı’ yalanı Nagehan Alçı’yı çıldırttı
Gündem

ROK’un ‘para yardımı’ yalanı Nagehan Alçı’yı çıldırttı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın “eski eşime para yardımı yaptım” iddiasına Nagehan Alçı’dan sert..
"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında 11 zanlı tutuklandı. 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına kararı ver..
Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği
Yaşam

Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği

Ankara semalarında yan yana beliren hilal ve yıldız görenlere Türk bayrağını hatırlattı.
Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması
Gündem

Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması

Tutuklu CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi. Yalım, "Delegelerle görüşmemize i..
Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!
Gündem

Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!

Siyonist terör devleti İsrail'in gözü dönmüş ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan Faluca bölgesine savaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23