Bunu yaparsanız... Kurban Bayramı öncesi tüketin: 3 Altın kuralı es geçmeyin, böyle dahil edin

Bayram için kronik mide rahatsızlığı olan hastalara reçete edebileceğiniz üç altın kural sıralasanız bunlar neler olurdu? 1. Sabah mümkünse etli bir kahvaltı değil, daha çok hafif kahvaltı yanında rokanın, maydanozun olduğu, yeşilliklerin olduğu bir kahvaltı uygun olacaktır. 2. Yağ oranını birazcık düşük tutacağız. Etin kendi yağıyla pişmesini sağlayacağız. Sıvı alımını önereceğiz. 3. Tatlılardan özellikle hamur işlerinden geri duracağız ve egzersiz yapacağız, en azından yarım saatlik yürüyüşler olabilir. Et yemeklerinin ardından bitkisel çaylar rezene, kekik çayı şişkinliği azaltıyor. En azından yemeklerden yarım veya bir saat sonra tüketebiliriz. Ancak çok fazla bitkisel çaylar ya da ürünler tüketmek de doğru olmaz. Zamanla toksik hepatit gibi ekstra sorunlar getirebilir. Çünkü ne içtiğimizi de bilmiyoruz aslında. O yüzden bir bardak rezene, kekik gibi çaylar dengeli tüketilebilir.(akşam)