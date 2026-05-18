Bunu yaparsanız... Kurban Bayramı öncesi tüketin: 3 Altın kuralı es geçmeyin, böyle dahil edin

Bayram sabahı yapılacak hafif kahvaltının öneminden, etin doğru pişirilme yöntemlerine ve hamur işi tatlılardan uzak durulması gerektiğine dikkat çeken Korkut, kronik mide hastalarının bayram boyunca rehberi olacak kritik tavsiyelerde bulundu. Kurban Bayramı'nda hem et tüketimi artıyor hem de tatilden dolayı diyetler bozuluyor. Peki, Kurban Bayramı'ndan önce mideyi nasıl hazırlamak gerek? Aslında biraz hafif yemek yemeye alışıyor olmamız lazım. İşte sebzenin çok yoğun olduğu, proteinin belki daha düşük olduğu, işte yumurtadır, ettir, köftedir bunları biraz minimaliz etmek lazım. Çünkü arkasından ağır bir yemek dönemine gireceğiz zaten. Menüleri dengeli tutarsak porsiyonları az tutmak lazım.