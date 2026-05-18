Ebola alarmı büyüyor: Almanya’dan seyahat uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 18 Mayıs itibarıyla salgının Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde yaklaşık 80 kişinin ölümüne yol açtığını, laboratuvarca doğrulanmış 8 vaka ve 246 şüpheli vaka bulunduğunu açıkladı. Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'da da bir vaka tespit edildi.

Salgın, Bundibugyo virüsünden kaynaklanıyor ve bu tür için onaylanmış özel tedavi veya aşı bulunmuyor.

DSÖ, Kinşasa'daki stoklarını boşaltırken Kenya'daki depodan ek malzeme sevkıyatı hazırlıyor. Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) ve Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) gibi örgütler de sahada ekiplerle müdahale ediyor.

GEÇ TESPİT EDİLMESİ ENDİŞELENDİRDİ

Salgının geç tespit edilmesi ve hızlı yayılması uzmanları endişelendirdi. DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, şüpheli vakaların 5 Mayıs'ta bildirildiğini, ilk örneklerin negatif çıkması nedeniyle gecikme yaşandığını açıkladı. Ituri'de maden kenti Mongbwalu'da Nisan ortasında bir cenaze töreni sonrası vakalar arttı.

Bölgedeki silahlı çatışmalar müdahaleyi zorlaştırıyor. 2018-2020'deki önceki salgında 2 bin 300 kişi ölmüştü. IRC yetkilisi Lievin Bangali, uluslararası fonların azalmasının hastalık tespit ağlarını zayıflattığını vurguladı. DSÖ'ye göre Ebola'nın ortalama ölüm oranı yüzde 50 civarında.

Uganda, salgının yayılması nedeniyle haziran ayındaki ‘Şehitler Günü’ kutlamalarını erteledi. Batı Uganda'dan Kongo'daki cenazeye katılan bazı kişiler gözlem altında, semptom gösterenler Fort Portal'a alındı. DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu önlemden dolayı Uganda’ya teşekkür etti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde DSÖ'nün en üst karar organı 79. Dünya Sağlık Asamblesi (DSA) toplandı. Açılışta konuşan Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo'daki Ebola salgını ve Uganda'ya sıçramasını gündeme getirdi. "Hem hantavirüs hem de Ebola salgınları hakkında detaylı teknik raporu bugün üye ülkelere sunacağım" dedi.

Tedros, çatışmalar, ekonomik krizler, iklim değişikliği ve yardım kesintilerinin küresel sağlığı tehdit ettiğini belirterek, DSÖ'nün de fon kesintilerinden etkilendiğini kaydetti. Örgütün bilim, acil durum ve finans alanlarında reformlara gittiğini, daha yalın ve etkili bir yapıya kavuştuğunu söyledi. "Değişim anı geldi çattı. Egemenlik, dayanışma ve eşitliğe giden yola girme fırsatı doğdu" ifadelerini kullandı.

ALMANYA, SEYAHAT UYARILARINI GÜNCELLEDİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı, devam eden Ebola salgını nedeniyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda için seyahat uyarılarını güncellediğini açıkladı.

Bakanlık, etkilenen bölgelerdeki salgın hakkında güncel bilgiler sağladı ve Alman vatandaşlarına ELEFAND kriz önleme listesine kayıt olmalarını tavsiye etti.

NİJERYA OLASI EBOLA SALGININA KARŞI ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) görülen Ebola salgını nedeniyle ülkede teyit edilmiş vaka bulunmamasına rağmen gözetim ve hazırlık çalışmalarının artırıldığını bildirdi.

NCDC Genel Direktörü Jide Idris, vatandaşlara sakin olmaları, hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve şüpheli durumları sağlık kuruluşlarına bildirmeleri çağrısında bulundu.