SON DAKİKA
Utanacak yerleri de kalmadı! CHP kadın kolları Başkanı fuhuşçu başkana böyle sahip çıktı Burhanettin Duran müjdeledi: Milli Teknoloji Hamlesi'nde tarihi gün! Yarın yeni bir safhaya geçiyoruz Uluslararası balıkçılık lisansını Türkiye’ye verdiler Somali’nin balıkları da Türk’e emanet Annesini evde aşığıyla basıp bıçakladı, anne ise polisleri tokatladı! Hem ümitlendirdi hem de tehdit etti! Sarı Şeytan'dan İran'a 'yok ederiz' çıkışı Kuveyt'teki su arıtma tesisine biz değil, İsrail saldırdı Siyonistten sahte bayrak operasyonu İyi Parti’li belediye ayakta uyuyor! Vatandaşlar mağdur! Bursa’da yollar göle döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sıfır Atık Günü mesajı! Emine Erdoğan’ın dünyaya armağanı, sadece Türkiye ekonomisine 365 milyar lira kazandırdı Savcı Sayandan bomba iddia: Özel, Gürlek'e aracı gönderip yardımcı olmasını istedi Sarı şeytan Trump’a İspanyol şamarı! ABD savaş uçaklarına hava sahası kapatıldı
İran'dan ABD-İsrail hattına "şartlı" duruş: "Halkımızın güvenliği kırmızı çizgimizdir!"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail ile süregelen çatışma atmosferine ilişkin kritik bir çıkış yaparak, savaşın sona ermesi için net şartlarını ortaya koydu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sona ermesine ilişkin verilecek kararın, "İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı olduğunu" söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bakanlar kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşın sonra ermesine ilişkin verilecek her türlü karar, İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı." ifadesini kullanan Pezeşkiyan, ordunun gösterdiği direniş ile İran halkının savaş süresince ortaya koyduğu ulusal birliğin ülkenin mevcut kritik koşulların üstesinden gelmesindeki en değerli etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

 

Pezeşkiyan, ülkenin çeşitli kentlerinde özellikle akşam saatlerinde düzenlenen "yönetime destek" gösterilerin önemine de değinerek, "Halkın akşamları toplanması çok değerli. İran özgür insanlara ilham olmaktadır." ifadesini kullandı.

AB, İran’a yönelik insan hakları yaptırımlarını uzattı Siyonist uşaklarından çifte standart
İran'dan fırlatılan balistik füze Türk hava sahasına girdi: NATO Akdeniz'de imha etti!
Körfez’de tansiyon fırladı: İran’dan Katar’a İHA yağmuru!
NATO'dan İran füzelerine karşı net mesaj! "Müttefiklerimizi savunmak için her an hazırız!"
Abdüsselam Efe

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Allah ın adı ile rahman rahim. İSLÂM ALEMİ ,TAVIR DEĞİŞMEYECEK Mİ? İslâm alemi açıkça İran ın yanında yer almayacak mı?. Yani şimdi Ruh hastası iki melun doyuncaya kadar bombalayacak ve islam alemi de kimisi bize yardım et diye yalvaracak, kimisi af edersiniz yalayacak ve bazıları da hiç bana mı sın demeyecek. Ispanya kadar varlık gösteremeyen islam alemine yazıklar olsun. 30.3.2026 ABDÜSSELAM EFE
