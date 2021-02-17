İç pilavlı incik nasıl yapılır? İç pilavlı tavuk tarifi
İç pilavlı tavuk yapılışı | Akşam yemeği için lezzetli olduğu kadar farklı bir lezzet arıyorsanız; iç pilavlı incik tarifini mutlaka denemelisiniz. Peki, iç pilavlı tavuk için hangi malzemeler gerekli? Denenmiş iç pilavlı tavuk tarifi
İç pilavlı tavuk incik | ‘Bugün ne pişirsem?’ sorusuna cevap arıyorsanız mutlaka bu tarifi denemelisiniz.
İç pilavlı tavuk incik tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı pirinç
- 1 adet soğan
- 8 adet tavuk incik
- 1 çay kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı çam fıstığı
- 1 yemek kaşığı kuş üzümü
- 1 çay kaşığı tarçın
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı yenibahar
- 1 çay kaşığı şeker
- 1 avuç maydanoz
- 2,5 bu bardağı su
İç pilavlı tavuk incik nasıl yapılır?
İnciği güzelce haşlayın.
Soğanı yemeklik doğrayın ve tereyağında soteleyin.
Soğanın ardından tencereye çam fıstığını ekleyip birkaç dakika kavurun.
Salçayı, yıkayıp süzdüğünüz pirinci ekleyip kavurmaya devam edin.
Şeker, tuz, kuş üzümü, karabiber, tarçın, yenibahar, tuz ve maydanozu ekleyin.
Karışı karıştırıp üzerini düzleştirin.
Ardından incikleri tencereye alın.
2 kepçe haşlama suyunda tencereye ekleyin. 2 bardak da sıcak su ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatıp ocağın altını kısın.
Pirinçler diriyse yarım bardak daha sıcak su ekleyebilirsiniz.
Pirinç suyunu çekince ocağın altını kapatın.
Kapağın altına bir kağıt havlu koyup pilavı demlenmeye bırakın.
Afiyet olsun.