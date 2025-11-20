Hem katiller hem hırsızlar! Siyonist yüzsüzler, Filistinlilere saldırdı
Filistin topraklarını gasbeden eli kanlı İsrailliler, saldırdıkları 2 Filistinliyi yaraladı .Yaralılar Nablus'taki Rafidya Devlet Hastanesine götürüldü.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gaspçı İsrailliler, Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum beldesinde yer alan el-Vech eş-Şami bölgesinde Filistinli çiftçilere taş ve sopalarla saldırdı.
İsraillilerin saldırısında 54 yaşındaki İmad Muhammed Şehhade ve 39 yaşındaki Visam İsmail Yusuf İştivi başından yaralandı.
Yaralılar Nablus'taki Rafidya Devlet Hastanesine götürüldü.
Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere karşı 7 bin 154 saldırı düzenledi.
Bu saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti ve 33 Filistinli topluluk yerinden edildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.