Hangi yollarda çalışma var? İşte Türkiye genelinde yol durumu
Aktüel

Hangi yollarda çalışma var? İşte Türkiye genelinde yol durumu

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hangi yollarda çalışma var? İşte Türkiye genelinde yol durumu

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? İşte ayrıntılar…

9 Kasım 2025 günü hangi yollar kapalı olacak? Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte yurt genelinde yol durumu:

TAG Otoyolunun Bahçe Kavşağı-Nurdağı Kavşağı Kesimi 0-1.km.leri arasında deprem hasarları onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16.km.leri arasında yapım çalışmaları (tretuvar ve bordür çalışmaları) nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Büyükçekmece-İstanbul yolunun 28-32.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır.

İzmir-Uşak yolunun 24-26.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4.km.leri arasında (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Kayseri-Niğde yolunun 5-10.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Sinop-Samsun yolunun 61-64.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Samsun bandından iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 7-8.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 54.km.sinde bulunan Trabzon Tünelinde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 09.11.2025 tarihinde 06:00-14:00 saatleri arasında Trabzon-Rize istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

