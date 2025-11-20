Hakkında kesinleşmiş hapis cezası vardı... Firari FETÖ'cü enselendi
Kahramanmaraş'ta, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü enselendi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G, düzenlenen operasyonda yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
