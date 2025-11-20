  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İmam Hatiplilerden örnek davranış: Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Gazze’ye destek kermesi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İmam Hatiplilerden örnek davranış: Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Gazze’ye destek kermesi

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve öğrencilerde çevre bilinci ile millî-manevî değerlerin pekiştirilmesini amaçlayan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” Projesi kapsamında, Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi örnek bir etkinliğe imza attı. Gazze’de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve öğrencilerde yardımlaşma, paylaşma, merhamet gibi değerleri güçlendirmek amacıyla okulda “Gazze’ye Yardım” temalı geniş katılımlı bir kermes düzenlendi.

1
#1
Foto - İmam Hatiplilerden örnek davranış: Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Gazze’ye destek kermesi

Okul bahçesinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin katkılarıyla hazırlanan yiyecek, el işi ve çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu kermes, yoğun ilgi gördü. Etkinlik boyunca öğrenciler hem misafirleri karşıladı hem de Gazze’de yaşanan zorluklara dair farkındalık oluşturmak için bilgilendirmelerde bulundu. Kermeste elde edilen tüm gelirlerin, resmi kurumlar aracılığıyla Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

#2
Foto - İmam Hatiplilerden örnek davranış: Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Gazze’ye destek kermesi

Kermese Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Burak Akça ve Alparslan Yüksel ile ilçe protokolü de katılarak öğrenci ve öğretmenlere destek verdi.

#3
Foto - İmam Hatiplilerden örnek davranış: Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Gazze’ye destek kermesi

Okul yönetimi, kermese katkı sunan öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür ederek, projenin sadece bir yardım faaliyeti olmadığını, aynı zamanda öğrencilerde empati ve toplumsal sorumluluk bilinci geliştiren önemli bir eğitim faaliyeti olduğunu vurguladı.

#4
Foto - İmam Hatiplilerden örnek davranış: Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Gazze’ye destek kermesi

Kermes, gün boyunca devam eden ziyaretlerle hem renkli hem de duygu yüklü anlara sahne oldu. Etkinlik sonunda toplanan gelir tutanak altına alınarak yetkililere teslim edildi. Bu örnek dayanışma faaliyeti, ilçede takdirle karşılandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asgari ücret açıklandı: Uzmanlar aynı rakamda buluştu
Ekonomi

Asgari ücret açıklandı: Uzmanlar aynı rakamda buluştu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında yapacağı kritik toplantı öncesi uzmanlardan peş peşe değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. ..
1.6 milyon tazminat kazandı: Kadın yöneticiyle tokalaşmadı diye işten atılmıştı
Gündem

1.6 milyon tazminat kazandı: Kadın yöneticiyle tokalaşmadı diye işten atılmıştı

Hollanda’da COA’da görevli Müslüman bir çalışan, tokalaşmadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Mahkeme, işverenin 34 bin euro (1 milyon 666 bi..
Bu köprü tam 2 saatte geçiliyor: İşte dünyanın en devasa köprüsü! Neden bu kadar uzun yapıldı?
Dünya

Bu köprü tam 2 saatte geçiliyor: İşte dünyanın en devasa köprüsü! Neden bu kadar uzun yapıldı?

Çin’de yer alan Danyang–Kunshan Büyük Köprüsü, bir ucundan diğerine gidilmesi tam 2 saat süren devasa uzunluğuyla dünya rekorlarını alt üst ..
Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar
Dünya

Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar

Rusya, Yunanistan’ın Ukrayna ile insansız su üstü aracı üretme kararına tepki gösterdi

Dün sızıntı iddiası bugün kaza! 'Düşük kaliteli' savaş uçağı düştü, pilot öldü
Dünya

Dün sızıntı iddiası bugün kaza! 'Düşük kaliteli' savaş uçağı düştü, pilot öldü

Hindistan’ın yerli üretimi HAL Tejas savaş uçağı, Dubai Airshow’da gösteri uçuşu sırasında yere çakılarak düştü. Pilotun hayatını kaybettiği..
Kinleri bir gün bile azalmadı! CHP’li Belediye Başkanı: Menderes dirilip tekrar asılsın!
Siyaset

Kinleri bir gün bile azalmadı! CHP’li Belediye Başkanı: Menderes dirilip tekrar asılsın!

Bazı hatalarına rağmen Müslüman Türk halkının manevi değerlerine sahip çıkan ve kemalist darbeciler tarafından idam edilen eski başbakan Adn..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23