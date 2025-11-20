Haber Merkezi Giriş Tarihi: İmam Hatiplilerden örnek davranış: Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Gazze’ye destek kermesi
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve öğrencilerde çevre bilinci ile millî-manevî değerlerin pekiştirilmesini amaçlayan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” Projesi kapsamında, Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi örnek bir etkinliğe imza attı. Gazze’de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve öğrencilerde yardımlaşma, paylaşma, merhamet gibi değerleri güçlendirmek amacıyla okulda “Gazze’ye Yardım” temalı geniş katılımlı bir kermes düzenlendi.