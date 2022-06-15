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Otomotiv Google’dan dev özellik! Artık gittiğiniz yolun ücretini gösterecek
Otomotiv

Google’dan dev özellik! Artık gittiğiniz yolun ücretini gösterecek

ABD merkezli teknoloji devi Google, haritalar uygulamasına yeni bir özellik getiriyor. Artık uygulamada, gittiğiniz yolun ücretini öğrenebileceksiniz.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 10:46:00 - 2022-06-15 10:54:58
Google’dan dev özellik! Artık gittiğiniz yolun ücretini gösterecek

ABD merkezli teknoloji devi Google, en çok kullanılan uygulamalarından olan ‘Haritalar’ için yeni bir özellik oluşturdu. Uygulamanın hem Android hem de iOS sürümü için geliştirilen özellik, kullanıcıların gidecekleri güzergâhtaki ücretli yollara ne kadar para ödeyeceklerini gösterecek.

Ücretli yollara alternatif olarak bedava güzergâhları da gösterecek olan uygulamanın yeni özelliği şu an ABD, Endonezya, Hindistan ve Japonya’da kullanıma sunuldu.

Özelliğin Google tarafından kısa süre içinde birçok farklı ülkede aktifleştirilmesi ve Türkiye’de de kullanıma sunulması bekleniyor. Son dönemde Haritalar uygulamasını daha işlevsel hale getirmek için farklı çalışmalar yapan Google, gidilecek bölgelerin hava kalitesi ve ne kadar kalabalık olduğunun görüntülenmesi gibi yenilikler getirmişti.

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