Sedat Peker’in videoları sonrası anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Gayretullah, günlük hayatın içinde çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği merak ediliyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Gayretullah ne demek?

Gayretullah: Allah'ın gücüne gitme durumudur. Kimsesizlere, yetimlere ve mazlumlara yapılan kötü muamele ve haklarının yenilmesi durumunda böyle hadiselerin yaşanması olur.

Gayretullaha dokunuyor sözünün anlamı nedir?

Gayretullaha dokunmak: Yaptığı iş ilâhî gayreti harekete getirecek, Allah'ın gazabını üzerine çekecek bir sonuç doğurmak.