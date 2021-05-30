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Aktüel Gayretullah ne demek?
Aktüel

Gayretullah ne demek?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in yayınladığı videolarda sürekli kullandığı Gayretullah kelimesinin manası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Gayretullah ne demek? Gayretullaha dokunuyor sözünün anlamı nedir?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 18:04:00 -
Gayretullah ne demek?

Sedat Peker’in videoları sonrası anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Gayretullah, günlük hayatın içinde çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği merak ediliyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Gayretullah ne demek?

Gayretullah: Allah'ın gücüne gitme durumudur. Kimsesizlere, yetimlere ve mazlumlara yapılan kötü muamele ve haklarının yenilmesi durumunda böyle hadiselerin yaşanması olur.

Gayretullaha dokunuyor sözünün anlamı nedir?

Gayretullaha dokunmak: Yaptığı iş ilâhî gayreti harekete getirecek, Allah'ın gazabını üzerine çekecek bir sonuç doğurmak.

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