Ezgi Mola Kemal Kahraman’dan neden şikayetçi oldu? Kemal Kahraman kimdir? Kemal Kahraman ne iş yapıyor?

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karekterini oynayan oyuncu Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri Kemal Kahraman adlı kişiden şikayetçi oldu. Bir gün oyuncunun yeniden karşısına çıkan Kahraman, “Bir şey konuşmak istiyorum” dedi. Ezgi Mola “Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?” diyerek tersledi.

Ezgi Mola Kemal Kahraman olayı nedir?

Kemal Kahraman Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüyerek, “Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin” diyerek kaportayı tekmeledi. Savcılık, “Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim” diyen Ezgi Mola’yı haklı bularak Kemal Kahraman’a iki ay uzaklaştırma kararı verdi. Ezgi Mola, Kemal Kahraman ile bir reklam filminin afişinde yer almıştı. Geçtiğimiz yıl Batman'da bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu mektupla ortaya çıkan Musa Orhan'a hakaretlerde bulunan Masumlar Apartmanı oyuncusu Ezgi Mola hakkında 5 bin 200 TL para cezası vermişti.