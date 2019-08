Erzurum POMEM’de mezuniyet coşkusu

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) 23. Döneminde eğitim gören 395 öğrenci, polis olarak mezun oldu. Öğrenciler için Erzurum POMEM Spor Salonu’nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Mezuniyet törenine Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, PMYO Müdürü Mesut Gezer, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, kamu kurum müdürleri, polisler, aileleri ve davetliler katıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, törende yaptığı konuşmada, yakın zamanda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, bu üniformalar altında devlete sızan hainler devleti sıkıntıya düşürmeye çalıştıklarını ifade ederek, “FETÖ’cülerden temizlendikçe daha da güçlü oluyoruz” dedi.

Kolluk kuvvetlerinin üzerindeki formanın çok kutsal olduğuna değinen Vali Memiş, “Bizim askerimizin polisimizin jandarmamızın forması çok kutsal ve prestijli formalardır. Son yıllarda devlet olarak çok sıkıntılı dönemlerden geçtik. Yaşadığımız sıkıntılarda geri dönüp bir kakacak olursak, eğer polisimiz, askerimiz, jandarmamız iyi yetişmiş olmasaydı, çok kötü olaylar olacaktı. Ama Allah’a şükür hep birlikte bu hain girişimi halkımızla birlikte bertaraf ettik. 15 Temmuz tarihinde bu üniformaları giyip içimize sızan dürzüler devleti ve hükümeti sıkıntıya düşürmeye çalıştılar. Bakın başka bir meslek gurubunda değil, neden emniyet teşkilatını seçtiler, bunu iyi düşünmemiz lazım. Yargıda yine aynı şekilde yerleştiler. Diğer meslek teşkilatlarında da vardı ama devleti temsil noktası burası olduğu için operasyon yapıldığı için bu kurumları seçtiler. Çünkü adaletin ilk tesis edildiği yer karakoldu. Onun için bu kardeşlerimizi iyi yetiştirmemiz çok önemlidir. FETÖ’cülerden temizlendikçe güçleniyoruz. Ne FETÖ ne de illegal oluşumları hiçbir kurumda istemiyoruz” şeklinde konuştu.

“BİZ HERKESİN POLİSİYİZ”

Polisin vatandaşa karşı her zaman adaletli ve hoşgörülü olmasını isteyen Vali Okay Memiş, şöyle konuştu:

“Polis olmak, polis ailesi olmak çok önemlidir. Çünkü polisimiz toplumda her türlü insanla muhatap oluyor. Polis eşleri ve aileleri daha hoş görülü olmak zorundadır. Bu topyekûn bir iştir. Herkese eşit bir mesafedeyiz. Bunu hiç unutmayın. Eğer devlet bize maaş everiyorsa biz herkesin polisiyiz ve her türlü siyasi düşünceye sahip olan vatandaşımızın da polisiyiz. Belli bir güç odaklarının ve kendini çok varlıklı güçlü sayan insanların polisi değil, biz garibanın, güçsüzün polisiyiz. O yüzden vatandaşımıza hep özenli davranacağız. Bakın suçlunun hukuk kuralları içeresinde gerekeni yapacağız, ama vatandaşı kırmayacağız. Buradaki arkadaşlar 4 yıllık fakülte mezunları hepsiyle; askerimizle, polisimizle, jandarmamızla gurur duyuyoruz. Bütün kurumlarımızla uyum içerisinde vatandaşımızın can ve malını korumak için 24 saat ayaktayız. Bu duygu ve düşüncelerimle bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu arada 7 Ağustos Milli Mücadele kararlarının açıklandığı gündür. Erzurum Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ildir. Bu vesile ile Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

Konuşmaların ardından dönem 1.’si İsmail Şimşek’e Vali Okay Memiş, mezuniyet belgesini ve sertifikasını verdi. Programın sonunda polis memurları saz eşliğinde Sarı Gelin türküsünü seslendirdi.