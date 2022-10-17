Elektrikli araç akü üretiminde büyük artış

Yeni Akit Ankara

Çin Uluslar arası Radyosu’nun haberine göre, geçtiğimiz ay, Çin Otomobil Üreticileri Birliği’nin bildirdiğine göre, yeni enerjili araçlara yönelik akü enerjisi kurulu kapasitesi bir önceki yılın eylül ayına kıyasla yüzde 101,6 oranında artarak 31,6 gigavat saate (GWh) ulaştı.

Özel olarak, yeni enerjili araçlara yaklaşık 20,4 GWh lityum demir fosfat (LiFePO4) aküleri yerleştirildi. Bu, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 113,8 oranında artış demek olup toplam aylık akülerin yüzde 64,5 kadarını oluşturdu.

Öte yandan Çin yeni enerji pazarı, eylül ayında da büyüme hızını devam ettirdi. Yine Çin Otomobil Üreticileri Birliği, yeni enerjili araç satışının söz konusu ay içinde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 93,9 oranında artış kaydederek 708 bin birime ulaştığını açıkladı.