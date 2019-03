Diyarbakır yerel seçim sonuçları 2019 | YSK Diyarbakır ilçe seçim sonuçları HDP AK Parti oy oranları

Diyarbakır yerel seçimler sonucu 2019, 31 Mart Diyarbakır yerel seçimler sonuçları, Diyarbakır 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları, YSK seçim sonuçları Diyarbakır, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları İl İl Belediye Seçim sonuçları. Diyarbakır 2019 yerel seçim AK Parti Diyarbakır Büyükşehir belediye başkan adayı Cumali Atilla (Cumhur İttifakı) ile HDP Diyarbakır Büyükşehir belediye başkan adayları Hülya Alökmen Uyanık ve Adnan Selçuk Mızraklı arasında geçecek. Yerel Seçim Sonuçları an ve an haberimizde. Diyarbakır’da kim kazandı? Belediye seçim sonuçları 2019 sorgulama sayfasıyla Diyarbakır seçim sonuçları ve oy oranları araştıran kişiler en hızlı ve doğru bilgileri bu başlık altından bulabilecekler. İşte Diyarbakır büyükşehir belediyesi yerel seçim sonuçları 2019, Diyarbakır yerel seçim sonuçları 2019, YSK Diyarbakır ilçe seçim sonuçları sorgula.

Diyarbakır Büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir belediye başkan adayı Cumali Atilla (Cumhur İttifakı) ,

CHP Diyarbakır Büyükşehir belediye başkan adayı Veysi Aghan (Cumhur İttifakı),

HDP Diyarbakır Büyükşehir belediye başkan adayları Hülya Alökmen Uyanık ve Adnan Selçuk Mızraklı,

Saadet Partisi (SP) Diyarbakır Büyükşehir belediye başkan adayı Fesih Bozan ,

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Diyarbakır Büyükşehir belediye başkan adayı Eyüp Aslan oldu.

AK Parti Diyarbakır belediye başkan adayları

Bağlar İlçe Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu

Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı

Sur İlçe Belediye Başkan adayı Şafak Yontürk

Yenişehir İlçe Belediye Başkan adayı Hüseyin Cengiz

Bismil İlçe Belediye Başkan adayı Mustafa Kemal Aslan

Kocaköy İlçe Belediye Başkan adayı Eşref Türe

Hazro İlçe Belediye Başkan adayı Kemal Mehmetoğlu

Ergani İlçe Belediye Başkan adayı Abdulvahit Güvensen

Çermik İlçe Belediye Başkan adayı Şehmus Karamehmetoğlu

Hani İlçe Belediye Başkan adayı İbrahim Lale

Çınar İlçe Belediye Başkan adayı Yusuf Durmaz

Lice İlçe Belediye Başkan adayı Ethem Bahri Anlı

Dicle İlçe Belediye Başkan adayı Halit Aydın

Kulp İlçe Belediye Başkan adayı Feyzullah Şimşek

Silvan İlçe Belediye Başkan adayı İskan Cihangir

Çüngüş İlçe Belediye Başkan adayı Zübeyir Arslanca

Eğil İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Karakaş

CHP Diyarbakır belediye başkan adayları

Diyarbakır Kayapınar Mustafa Akyüz

Diyarbakır Lice Tarık Akdemir

Diyarbakır Yenişehir Abdurrahman Berat Aktaş

Diyarbakır Dicle Nasır Aydın

Diyarbakır Ergani Hasan Kılıç

Diyarbakır Kulp Mehmet İhsan Sancar

HDP Diyarbakır belediye başkan adayları

Diyarbakır/Sur: Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir

Diyarbakır/Bağlar: Zeyad Ceylan – Zübeyde Zümrüt

Diyarbakır/Yenişehir: İbrahim Çiçek – Belgin Diken

Diyarbakır/Lice: Salime Zingil – Tarık Mercan

Diyarbakır/Silvan: Naşide Toprak – Abbas Azizoğlu

Kayapınar: Kezban Yılmaz/ Necati Pirinççioğlu

Hazro: Gülistan Ekti/ Ahmet ÇevikKulp: Fatma Ay/ Mehmet Emin Ay

Kocaköy: Rojda Nazlıer/ Kasım Pervane

Çermik: Makbule Çakın/ Muharrem Şahin

Çınar: Necla Tamriş/ Ozan Kardaş

Dicle: Yasemin Üçer/ Felat Aygören

Ergani: Meryem Yıldız/ Ahmet Kaya

Hani: Cemal Satı

Sur: Filiz Buluttekin -Cemal Özdemir

Bağlar: Zübeyda Zümrüt – Zeyat Ceylan

Yenişehir: Belgin Diken -İbrahim Çiçek

Lice: Salime Zingil – Tarık Mercan

Silvan: Naşide Toprak- Abbas Hilmi Azizoğlu

Bismil: Gülşen Özer – Orhan Ayaz

Eğil: Gülistan Ensarioğlu – Mustafa Akkul

Diyabakır 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Gültan Kışacak % 55

AK Parti adayı Mehmet Galip Ensarioğlu % 34

Hüda Par adayı % 4

Bağlar 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 58

AK Parti % 32

Hüda Par % 4

Bismil 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 68

AK Parti % 25

Hüda Par % 3

Çermik 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46

BDP % 41

Hüda Par % 8

Çınar 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 46

AK Parti % 37

Hüda Par % 13

Dicle 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 49

AK Parti % 44

Hüda Par % 2

Hani 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 45

AK Parti % 36

SP % 9

Hüda Par % 6

Hazro 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 67

AK Parti % 23

Hüda par % 4

Lice 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 89

AK Parti % 7

Silvan 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 69

AK Parti % 22

Hüda Par % 4

Sur 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 54

AK Parti % 36

Hüda Par % 6