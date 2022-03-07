Diyarbakır Ramazan imsakiyesi 2022 | Diyanet imsakiye iftar, sahur, imsak, akşam ezan vakitleri...

Diyarbakır 2022 Ramazan imsakiyesi, yaklaşan mübarek Ramazan ayı nedeniyle merak edilmeye başlandı. On bir ayın sultanı Ramazan bu sene 2 Nisan’da evlerimize misafir olmaya başlayacak. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler ise Diyanet Ramazan 2022 imsakiye takvimini sorgular oldu. Diyanet takvimine göre 2022 Ramazan imsakiye vakitleri de belli oldu. Diyarbakır iftar saati ve sahur saati kaç? Diyarbakır ramazan imsakiyesi 2022 Sahur ve iftar vakti kaçta?