Diyarbakır Ramazan imsakiyesi 2022 | Diyanet imsakiye iftar, sahur, imsak, akşam ezan vakitleri...
Diyarbakır 2022 Ramazan imsakiyesi, yaklaşan mübarek Ramazan ayı nedeniyle merak edilmeye başlandı. On bir ayın sultanı Ramazan bu sene 2 Nisan’da evlerimize misafir olmaya başlayacak. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler ise Diyanet Ramazan 2022 imsakiye takvimini sorgular oldu. Diyanet takvimine göre 2022 Ramazan imsakiye vakitleri de belli oldu. Diyarbakır iftar saati ve sahur saati kaç? Diyarbakır ramazan imsakiyesi 2022 Sahur ve iftar vakti kaçta?
2022 Diyarbakır iftar saati ve sahur saati kaç? soruları da Diyarbakır'lı yurttaşlarca yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ramazan ayı; 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. 2 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Üç aylardan Şaban ayına girilmesiyle birlikte Ramazan ayının manevi atmosferi daha da yaklaştı. Ramazanda sahura kalkacak olanlar diyanet imsak vakitleri sorgulaması yapmakta. Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi yayınlandı. Peki Diyarbakır imsakiyesine göre iftar saat kaçta? Diyarbakır’da sahur saat kaçta yapılacak?
Diyarbakır Ramazan imsakiyesi 2022!