Davalar ertelendi mi son dakika! Mahkemeler ertelendi mi? İstanbul’da duruşmalar ne zaman başlayacak?

Kar yağışının etkisini yoğun bir şekilde sürdürmesi ve meydana gelen problemler nedeniyle İstanbul Adalet Komisyonu, duruşmalar için yeni kararlar aldı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada kamuda çalışanların idari izinli sayılacağını duyurmasından sonra Adalet Bakanlığı da harekete geçti. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yargı mensuplarının da izinli sayılacağını açıkladı. Adalet Bakanlığından gelen bu açıklamadan sonra İstanbul’da duruşmaların ertelenip ertelenmediği, idari iznin kaç gün olduğu ve yargısal işleyişin nasıl ilerleyeceğine yönelik araştırmalar yapılmaya başladı. Peki İstanbul’da duruşmalar ertelendi mi? İdari izin kaç gün? Yargısal iş ve işlemler nasıl gerçekleştirilecek? İşte detaylar.

İstanbul’da duruşmalar ne zaman başlayacak?

İstanbul Barosu tarafından konuyla ilgili açıklama geldi. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu’nun yapmış olduğu açıklamaya göre bugün saat 01:00 itibarıyla alınmış olan karara göre 25 Ocak 2022 Salı günü hakim ve savcılar idari izinli sayılacak. Durakoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "25 Ocak saat 01.00 itibarıyla alınan karar gereğince 25 Ocak 2022 tarihinde hakim ve savcılar idari izinli sayıldıkları için duruşmalar yapılmayacaktır"

Duruşmalar nöbetçi hakim ve mahkemelerde yapılıyor mu?

İstanbul Barosu tarafından yapılan açıklamaya göre yargı mensupları ve adliye çalışanları için kararı çıkarılan idari izin bir gün süreyle sınırlı kalacak. Bunun dışında 25 Ocak 2022 tarihinde yapılması gereken duruşmalar ise gerçekleştirilmeyecek. Yoğun kar yağışı ve ulaşım aksaması nedeniyle vatandaşların, hakimlerin, avukatların ve adliye çalışanlarının mağduriyet yaşamaması adına İstanbul Adalet Komisyonu tedbir talebinde bulundu. Bunun üzerine HSK bir gün süreyle sınırlı olacak şekilde idari izin çıkarılmasına karar verdi ve duruşmaları aynı süreyle erteledi. Yargısal iş ve işlemlerin ise nöbetçi hakim ve mahkemelerce yapılması kararı alındı.