Citroën’den mart ayına özel faizsiz kampanya

C4 X, 120 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz kredi seçeneğiyle mart ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor. Citroën C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 X ise 1 milyon 190 bin TL’ye satın alınabiliyor. Citroën C4’e ise 120 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi fırsatıyla sahip olunabiliyor. Citroën C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 ise 1 milyon 160 bin TL’ye satın alınabiliyor. Yeni Citroën C5 Aircross SUV model ailesi 170 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi imkânlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Citroën C3 Aircross SUV ise 100 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânıyla, Citroën Berlingo Kombi de 130 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneğiyle showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Citroën Berlingo Van, 110 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor. Citroën, Jumpy modellerini 110 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneğiyle sunuyor. Citroën, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini ise 110 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Citroën, mart ayı boyunca PSA Finans avantajıyla müşterilerini showroomlarına bekliyor.