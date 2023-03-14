Citroën’den mart ayına özel faizsiz kampanya
Citroën, mart ayındaki avantajlı kampanyalarla yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen kullanıcıları bekliyor.
C4 X, 120 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz kredi seçeneğiyle mart ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor. Citroën C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 X ise 1 milyon 190 bin TL’ye satın alınabiliyor. Citroën C4’e ise 120 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi fırsatıyla sahip olunabiliyor. Citroën C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 ise 1 milyon 160 bin TL’ye satın alınabiliyor. Yeni Citroën C5 Aircross SUV model ailesi 170 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi imkânlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Citroën C3 Aircross SUV ise 100 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânıyla, Citroën Berlingo Kombi de 130 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneğiyle showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Citroën Berlingo Van, 110 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor. Citroën, Jumpy modellerini 110 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneğiyle sunuyor. Citroën, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini ise 110 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Citroën, mart ayı boyunca PSA Finans avantajıyla müşterilerini showroomlarına bekliyor.