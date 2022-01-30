CITROËN 2021’de de büyümesini sürdürdü

2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4.6 daralan Türkiye otomotiv pazarında yüzde 5’lik bir büyüme rakamına ulaşan Citroën, güçlü ürün gamı ile hem binek hem ticari araç segmentlerinde satışlarını artırdı. Benzersiz bir SUV deneyimi sunan C3 Aircross, satışlarını yüzde 25 oranında artırmayı başardı. Geçtiğimiz yıl lansmanı yapılan ve cesur tasarımı ile ses getiren C4 ise sadece 6 aylık satışlarıyla segmentinde üçüncülüğü elde eden bir model oldu. Citroën’in verimli ve ekonomik motorlarla donatılan hafif ticari araç modelleri de yakalanan bu büyük başarıda önemli bir yere sahip oldu.

Çin'den sonra 7. sırada

Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “2021 yılında toplam 28 bin 771 adetlik satışla yüzde 5’lik büyüme yakalayarak, düşüş gösteren bir pazarda başarılı sonuç elde etmek bizler için gurur verici. Türkiye otomotiv pazarında markalar sıralamasında ise 9. sıraya yükseldik. Son iki yıldır yakaladığımız büyüme trendinin 2021 yılında da sürdürülmesi bizim için çok önemliydi. Türkiye pazarındaki bu büyüme trendimize ek olarak global düzeyde de Avrupa ülkeleri ve Çin’den sonra 7. sırada yer almayı başardık. Hedefimiz önümüzdeki dönemlerde de hem Türkiye pazarında hem de globalde bu başarı hikayemizi devam ettirmek” şeklinde konuştu.