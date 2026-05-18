40 araca el konuldu: Change çetesi çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, ağır hasar alan, trafik kazası, yangın, deprem ve sel gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarının, yurt dışından ya da piyasadan temin edilen hacizli veya yakalamalı araçların seri numaralarıyla değiştirildiği belirlendi.

Yapılan çalışmalarda, Change yapılan araçları şahıslara satarak dolandırdıkları, bu yöntemler ile 40 adet aracı change yaptıkları tespit edildi. 'Change' işlemi yapıldığı tespit edilen 40 araç polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Vatandaşların daha fazla mağdur olamamaları için 15 Mayıs 2026 günü İstanbul’un Bahçelievler, Başakşehir, Kartal ve Küçükçekmece İlçeleri ile Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya İllerinde düzenlen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanarak gözaltına alınan 24 şüpheliden 2 şüpheli alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 22 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

