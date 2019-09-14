Cenaze ve dul maaşı yardımı ne kadar? Dul aylığı nasıl alınır, başvurular nereye yapılır

SSK dul ve yetim aylığı nasıl bağlanır? Dul maaşı nasıl alınır? Sorusu binlerce vatandaş tarafından cevabı en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Eşlerin birinin vefatı sonrasında kişi SSK-SGK, Bağ-Kur ya da Emekli sandığı gibi primleri varsa kurumlara başvuruda bulunup, cenaze ve dul maaşı yardım talebinde bulunabilirler. Peki cenaze ve dul maaşı yardımı ne kadar? Dul maaşı başvurusu için istenen belgeler neler? Dul aylığı ne zaman alınır, duy aylığı nereden alınır? Duy aylığı başvurusu nereye yapılır? İşte dul yetim aylığı başvuru detayları.

Kadın ya da erkek eşlerden bir vefat ettiği zaman dul maaşından diğeri yararlanabilir. Aynı şekilde çocuklarda da yetim maaşı verilirken cinsiyet gözetilmez. Halk arasındaki diğer adı ölüm aylığı olan dul ve yetim aylığı ölen sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanır. Bu aylık kadın ya da erkek fark etmeden hak sahiplerine verilmektedir. Ölen sigortalının eşine bağlanan aylığa dul aylığı denir. Dul maaşı için Medeni kanunlarına uygun evlilik bağının olması gerekmektedir. Çocuklarına bağlanan aylığa ise yetim aylığı. Yetim maaşında da kız ya da erkek çocuk fark etmezken cinsiyet ayırımı maaşları alacakları süreleri etkilemektedir.

Dul aylığı nasıl alınır?

Yasaya göre vefat eden sigortalının 10’uncu ayın biri 2008 (01.10.2008) yılı itibari ile her ne şekilde borçlu olursa olsun en az 1800 gün baz alınarak maaş bağlanır. Lakin vefat eden kişi (01.10.2018) tarihi öncesinde vefat etmiş ise her ne şekilde borçlu olursa olsun en az 900 gün ile 5 yıllık sigortalı kalma süresi varsa yine de maaş bağlanır.

Vefat eden sigortalı bireyin 900 gün sigorta primi yoksa ve (01.10.2018) tarihinden önce vefat ettiyse kanun gereği borçlanma durumları da 1800 günü sağlamıyorsa geride kalan hak sahiplerine maaş bağlanmaz.

Sigortalının vefatı 1.10.2008 sonrası ise her türlü borçlanmalar dahil en az 1800 gün ile maaş bağlanır.

Sigortalının vefatı 1.10.2008 öncesi ise her türlü borçlanmalar dahil en az 900 gün ve 5 yıllık sigortalılık süresi varsa maaş bağlanır.

Sigortalının 900 gün primi yoksa 1.10.2008 sonrası vefat ettiyse borçlanmalar ile de 1800 gün sağlanamıyorsa geride kalan hak sahiplerine maaş bağlanmaz. Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.

Dul aylığı ne kadar alınır?

Maaş; Çalışmayan Eşe %60, Çocuklara %30(Çocuk çalışır veya evlenen kız olursa fark anneye devreder ama Anne sadece %75 olur), oranında bağlanır,

Maaş; Çalışmayan Eş’e %75 (Çocuklara bağlanmaz ise) direkt bağlanır,

Maaş; Devlet Kurumunda Çalışan veya Devlet Kurumundan emekli maaşı alan Eş’e %50,

Çocuklara ise %30, Çocuklar hak sahibi değilse Eş’e yine sadece %50 oranında bağlanır.

Dul ve yetim maaşı ne kadar alınır?

Dul ve yetim aylığı için aranan şartları karşılıyorsanız, gerekli yerlere başvuruda bulunursunuz. Yapılan başvurular sonrası aylık almaya hak kazandığınız takdirde sigortalının vefat ettiği ayı takip eden aybaşında maaş ödemesi yapılır. Eğer sigortalının prim borcu varsa, borcun tamamını ödenmesi gerekmektedir.

Dul maaşı başvurusu için istenen belgeler neler?

SGK emekli sandığı maaş işlemleri

Dilekçe Örneği,

Kimlik Araştırma Belgesi,

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

Ölüm Belgesi