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Oruç Burdur bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022 | Budur ilçeler bayram namazı saatleri
Oruç

Burdur bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022 | Budur ilçeler bayram namazı saatleri

Burdur’da bayram namazı kılacak olanlar ‘Bayram namazı saat kaçta?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Burdur’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Burdur ilçelerinde bayram namazı saat kaçta? Burdur namaz vakitleri:

Yeniakit Publisher
2022-04-25 16:32:00 -
Burdur bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022 | Budur ilçeler bayram namazı saatleri

Mübarek ramazan ayının son günlerine girildi. Vatandaşlar ise Burdur’da bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Peki, Burdur ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Burdur bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022 | Budur ilçeler bayram namazı saatleri

2 Mayıs Pazartesi sabahı Burdur Merkez'de bayram namazı 06.34'te kılınacak.

Ağlasun bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022

Burdur Ağlasun'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.33'te kılınacak.

Altınyayla bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022

Burdur Atınyayla'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.38'de kılınacak.

Bucak bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022

Burdur Bucak'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.33'te kılınacak.

Çavdır bayram namazı saati 2 Mayıs 2022

Burdur Çavdır'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı barma namazı saat 06.37'de kılınacak.

Çeltikçi bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022

Burdur Çeltikçi'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı 06.33'te kılınacak.

Gölhisar bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022

Burdur Gölhisar'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.37'de kılınacak.

Karamanlı bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022

Burdur Karamanlı'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.36'da kılınacak.

Kemer bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022

Burdur Kemer'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.35te kılınacak.

Tefenni bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022

Burdur Tefenni'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.36'da kılınacak.

Yeşilova bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022

Burdur Yeşilova'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.36'da kılınacak.

Burdur imsakiye diyanet | 2022 Burdur iftar imsak vakitleri
Burdur imsakiye diyanet | 2022 Burdur iftar imsak vakitleri

Oruç

Burdur imsakiye diyanet | 2022 Burdur iftar imsak vakitleri

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