Boyun ağrısı egzersizleri! Boyun egzersizleri resimli

Boyun egzersizleri, boynu ağrıyanlar tarafından internet ortamında sorgulanmakta. Fizik tedavi bölümüne giden hastalara doktor, muayene sonucunda bazı boyun egzersizleri önermekte. Vatandaşlara verilen bu egzersizler dikkatli bir şekilde yapılması durumunda tedavide olumlu sonuçlara ulaşılabilmekte. Peki nedir bu boyun egzersizleri.

Başlangıç pozisyonu (Nötral pozisyon): Boyun egzersizleri arasında boynun düz pozisyonda tutulması önemlidir. Bu nedenle önce nötral pozisyon denilen pozisyon oluşturulur. Bu amaçla baş, boyun düz hale gelene kadar arkaya çekilir, bu sırada yüz tam karşıya bakılmalıdır. Egzersizler bu pozisyon korunarak yapılır.

Kas güçlendirme egzersizleri: a) başı öne eğme direnç: Eller alına konur. Baş öne doğru itilmeye çalışılırken eller ile direnç verilerek engellenir. 10’a kadar sayılır ve bırakılır. Hareket 3 defa tekrarlanır.

B) Başı arkaya. Eğmeye direnç: Eller başın arkasına konur. Baş arkaya doğru itilmeye çalışılırken eller ile direnç veriler engellenir. 10’a kadar sayılır ve bırakılır. Hareket 3 defa tekrarlanır.

C) Başı yana eğeye direnç: Sağ el, başın sağ tarafına konur. Baş sağa doğru itilmeye çalışılırken sağ el ile direnç verilerek engellenir. 10’a kadar sayılır ve bırakılı. Hareket 3 defa tekrarlanır. Aynı hareket sol el ile sola doğru tekrarlanır.

D) Başı döndürmeye direnç: Sağ el başın arka. Kısmına, sol el şakağa konur. Sağ omzun üzerinden bakmaya gayret eder gibi elin direncine karşı baş sağa dönmeye zorlanır. Bu durumda 10’a kadar sayılır ve bırakılır. Hareket el değiştirerek aksi yönde tekrarlanır.

E) Omuz kavşağını güçlendire: Eller göğüs hizasında, burun hizasında ve baş üstünde birleştirilip, birbirine doğru itilir veya çekilir. Her hareket sırasında 10’a kadar sayılır ve hareket 3 defa tekrarlanır.

Boyun egzersizleri resimli