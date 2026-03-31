  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıcak saatler! İsrail vuruluyor Üsküdar’da feci kaza! İETT otobüsü yayaya çarptı Siyonist katillerden alçak karar: İsrail meclisi Filistinliler için idam yasasını onayladı! Endişelendiren nükleer savaş açıklaması Avrupa'da tansiyon yüksek! Milanovic'ten İsrail'e silah satan Vucic'e tarihi tokat Tahran alevler içinde: Siyonist saldırganlık sivillerin tepesine bindi! Erdoğan Barzani'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu "Aşklarım özel, suçlamalar asılsız!" Tutuklanan CHP'li Özkan Yalım'ın ifadesi şoke etti: "Harcamalar benden, atamalar ricalı!" Barış Yarkadaş'tan bomba iddialar! Özkan Yalım'ın çantalı sır görüşmesi ifşa oldu İran'dan ABD-İsrail hattına "şartlı" duruş: "Halkımızın güvenliği kırmızı çizgimizdir!"
Dünya Beyaz Saray’dan küstah ‘psikolojik harp’ atağı: Sarı Şeytan’ın sözcüsünden İran’a tehdit
Dünya

Beyaz Saray'dan küstah 'psikolojik harp' atağı: Sarı Şeytan'ın sözcüsünden İran'a tehdit

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beyaz Saray’dan küstah ‘psikolojik harp’ atağı: Sarı Şeytan’ın sözcüsünden İran’a tehdit

Dünyayı kan gölüne çeviren Siyonist-Haçlı ittifakının merkezi Beyaz Saray, İran’a yönelik alçak saldırıları sürdürürken bir yandan da kirli bir propaganda mekanizmasını devreye soktu! Sözcü Karoline Leavitt, binlerce masumun kanı üzerinden "başarı" masalları anlatırken; Tahran yönetiminin el altından "anlaşmaya istekli" olduğunu iddia ederek İslam dünyasına fitne tohumları ekmeye çalıştı. 11 bin hedefi vurduklarını itiraf eden katiller, bir yandan da "kara harekatı" sopasını göstererek bölgesel bir imha savaşı için açık kapı bıraktı!

Sarı Şeytan Donald Trump’ın sözcüsü Leavitt, kameralar karşısına geçerek ABD ve İsrail’in yürüttüğü soykırım operasyonunun "plana uygun" gittiğini iddia etti. İran’ın askeri gücünü büyük oranda imha ettiklerini öne süren sözcü, aslında bölgedeki direnişi kırmak için yürütülen psikolojik harbin dozunu artırdı. Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş üstünlüğünü kırmak ve bölgeyi ABD donanmasının çöplüğüne çevirmek isteyen Washington, "30 gemilik grup" hamlesiyle uluslararası hukuku hiçe sayan bir korsanlık rejimini dayatıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonucunda Tahran yönetiminin, kamuoyuna yaptığı açıklamaların aksine anlaşmaya "giderek daha istekli olduğu" ileri sürüldü.

Leavitt, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Operasyonun başarılı şekilde ve "plana uygun olarak ilerlediğini" belirten Leavitt, ABD ordusunun her geçen gün İran yönetimine karşı avantajını artırdığını söyledi.

Leavitt, "Rejimin (İran) geri kalan unsurlarının bu yıkıma son vermek ve halen şansları varken müzakere masasına oturmak konusunda giderek daha istekli hale gelmesi şaşırtıcı değil. Rejimden kamuoyuna yansıyan sert söylemlere ve asılsız haberlere rağmen görüşmeler devam ediyor ve iyi gidiyor. Kamuoyu önünde söylenenler, bize özel olarak iletilenlerden çok daha farklıdır." ifadelerini kullandı.

Leavitt ayrıca, bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik santralleri ile enerji altyapısına yönelik planlanan saldırıları ertelemek amacıyla 10 günlük ara verilmesi talimatı verdiğini belirtti.

Bir yandan saldırıların sürdüğünü kaydeden Leavitt, bugüne kadar "11 binden fazla düşman hedefinin vurulduğunu" söyledi.

Leavitt, "İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları yaklaşık yüzde 90 oranında azalmıştır, ABD ayrıca İran rejiminin donanmasını da büyük ölçüde imha etmektedir. Şu ana kadar, en büyük gemilerinin yüzde 92'si de dahil olmak üzere 150'den fazla deniz aracını imha ettik." dedi.

İran'ın önceki liderlerinin ABD'yi "müzakerelerde oyaladıkları ve yalan söylediklerini" iddia eden Leavitt, mevcut görüşmelerin İran için "tarihi bir fırsat" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerin hangileri olacağına karar vermesinin veya ücret istemesinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, "Bu, bizim desteklediğimiz bir şey değildir. Nitekim, bildiğiniz üzere daha önce duyurulan 10 gemilik grup ve şimdi de önümüzdeki günlerde geçiş yapacağı duyurulan ilave 20 gemilik yeni grup, yani toplamda 30 gemi, ABD ile İran arasında yürütülen doğrudan ve dolaylı görüşmelerin bir sonucudur." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın İran'a kara harekatı için Kongre yetkisinin durumu sorulan Leavitt, "Başkan'a (Trump), sahada asker bulundurulması veya olası kara harekatı hakkında defalarca sorular yöneltilmiştir, kendisi de takdir edersiniz ki, bu seçenekleri kesin bir dille reddetmemiştir. Başkan'a mümkün olan en geniş seçenek yelpazesini sunmak, Pentagon'un görevidir." ifadelerini kullandı.

Leavitt bir soru üzerine, Trump'ın Körfez müttefiklerini İran'a saldırıların maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmaya çağırma konusuna "oldukça sıcak bakacağını" ifade etti.

İran'la savaşın "hedeflere ulaşılana dek" devam edeceğini vurgulayan Leavitt, saldırıların süresiyle ilgili ortaya konan 4-6 haftalık zaman çizelgesinin geçerliliğini koruduğunu kaydetti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

tarih

moğalistan nerde kan kusturdu inanlarda kule yaptı amarikada yok olacak cocuk katili firavun nerde israyil iyi biliyor firavunlar israyilin
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23