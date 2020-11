Berat Albayrak kimdir?

Berat Albayrak 21 Şubat 1978'de İstanbul'da dünyaya geldi. Berat Albayrak aslen Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin Yenice köyündendir. Sadık ve Kıymet Albayrak çiftinin oğulları Berat Albayrak'ın Serhat isimli bir ağabeyi vardır.

Berat Albayrak İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Albayrak, 2002 yılında New York'taki Pace Üniversitesi Lubin School of Business'te finans üzerine yüksek lisans yaptı. Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümünde "Elektrik Enerjisi Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Finansmanı: Bir Uygulama" adlı teziyle doktora derecesini aldı.

Berat Albayrak, 2002 ila 2006 yılları arasında Çalık Holding'in Amerika Birleşik Devletleri ofisinde finans direktörlüğü görevini yaptı. 2006 yılında Türkiye'ye dönen Albayrak, holdingin Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 2007 senesinde ise Albayrak, Çalık Holding'e Genel Müdür olarak atandı. Berat Albayrak 2013 yılında Sabah Gazetesi’nde köşe yazarı olarak görev yaptı.

7 Haziran 2015 seçimlerinde Berat Albayrak, Adalet ve Kalkınma Partisinden milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi.

Albayrak, 1 Kasım genel seçimleri sonrasında Ahmet Davutoğlu başbakanlığında kurulan 64. Hükûmette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na getirildi. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Hükûmette bu görevine devam etti.

Berat Albayrak, 2017 Anayasa değişikliği referandumunda kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi sonrasında gerçekleştirilen 2018 genel seçimlerinin ardından kurulan 66. Hükûmette Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atandı.

Berat Albayrak 2004 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan ile dünya evine girdi. Albayrak çiftinin Ahmet Akif, Sadık Eymen, Emine Mahinur ve Hamza Salih isimli dört çocuğu var.