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Kadın - Aile Bebekler neden kusar? | Bebeğim neden mamadan sonra kusuyor?
Kadın - Aile

Bebekler neden kusar? | Bebeğim neden mamadan sonra kusuyor?

Bebeklerin beslendikten sonra kusması normal mi? | Anneler bebeklerinin yaşadığı her sorunun sebebini yakından takip eder. Bebeklerinde ortaya çıkan en ufak bir değişiklik annelerin kaygılanmasına yol açar. Pek çok anne yeni doğan bebeklerde görülen kusma sorununu normal mi yoksa tehlikeli mi olduğunu belirtiyor. Peki, bebeklerin sütten sonra kusması normal mi? | Bebekler neden sık sık kusar? | Bebeğin her gün kusması normal mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 18:33:00 -
Bebekler neden kusar? | Bebeğim neden mamadan sonra kusuyor?

Bebeklerin kusma sebepleri | Yeni doğan bebekler gün içerisinde az az kusabiliyor. Anne ve babalar ise bu durumun normal olup olmadığını merak ediyor. Bebeğin sık sık kusması tehlikeli mi?

Bebekler neden kusar? | Bebeğim neden mamadan sonra kusuyor?

Yeni doğan bebeklerin birçoğu özellikle beslendikten sonra az miktarda kusar. Bu durum ilk altı ay için normal kabul edilir. Elbette normal kabul edilebilmesi için kusma oranını az olması gerekiyor. Yaşanan bu olay ise yeni doğan bebeklerin yemek borusu ile midesi arasındaki sfinklerin gelişmiş olmasından kaynaklanıyor. Bebeğinizin gelişiminde ve kilo almasında bir sorun yoksa bu durumu ilk altı ayı normal olarak kabul edebilirsiniz. 6 ay geçtikten sonra bebeğiniz halen kusuyorsa vakit kaybetmeden bir uzmana danışmalısınız.

Ayrıca bir bebek ilk 6 ay içerisinde sık sık ve çok miktarda kusuyorsa o zaman durumu normal olarak düşünüp beklememeniz hızlıca doktorunuza danışmanız gerekiyor.

Kusmanın yanı sıra ateş ve iştahsızlık var ise bebeğiniz enfeksiyon kapmış, midesini üşütmüş ya da alerjik reaksiyon vermiş olabilir. Bu sebeple bebeklerinizi yakından gözlemlemeniz her zaman çok önemli.

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