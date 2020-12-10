  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Batuhan Karacakaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Biyografi

Batuhan Karacakaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Batuhan Karacakaya kimdir, evli midir? soruları arama motorunda en çok aranan isimler arasında yer almasıyla birlikte Batuhan Karacakaya’nın hayatı merak edilmeye başlandı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey’in kardeşi Dündar karekterini oynayan Batuhan Karacakaya kim? Batuhan Karacakaya kaç yaşında? Batuhan Karacakaya ne iş yapmakta?

Yeniakit Publisher
2020-12-10 07:59:00 - 2020-12-10 07:59:47
Batuhan Karacakaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Annesinin ismi Gülhayat Karacakaya, babanın ismi ise Birol Karacakaya’dır. Rezi dizi olarak da bilinen Aşk-ı Memnu’da Bülent Ziyagil karekterini oynayan Batuhan Karacakaya daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. Batuhan Karacakaya’yı izleyici TRT 1’de yayınlanan Ertuğrul Bey’in dönemini konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey’in küçük oğlu Dündar rolünü oynadı.

Batuhan Karaca dizileri 

2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)

2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

Batuhan Karaca filmleri 

Bekle Beni - 2010

Uzun Hikâye - 2012

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'ya resmen katıldı! Kamera arkasında görüntülendi
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'ya resmen katıldı! Kamera arkasında görüntülendi

Pazartesi günü 11. bölümü ekranlara gelen Uyanış Büyük Selçuklu'ya birkaç bölüm sonra katılacak olan İsmail Ege Şaşmaz'ın kamera arkasındaki..
Görevine döner dönmez müdahale etti! Muhittin Böcek'ten Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Gündem

Görevine döner dönmez müdahale etti! Muhittin Böcek'ten Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

Yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkan..
Büyük buluşmaya az kaldı
Teknoloji

Büyük buluşmaya az kaldı

Uzay, büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta gökyüzünde "tek bir yıldız" gibi parlayacak. Bu büyük buluşm..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay