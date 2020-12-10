Batuhan Karacakaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Batuhan Karacakaya kimdir, evli midir? soruları arama motorunda en çok aranan isimler arasında yer almasıyla birlikte Batuhan Karacakaya’nın hayatı merak edilmeye başlandı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey’in kardeşi Dündar karekterini oynayan Batuhan Karacakaya kim? Batuhan Karacakaya kaç yaşında? Batuhan Karacakaya ne iş yapmakta?
Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Annesinin ismi Gülhayat Karacakaya, babanın ismi ise Birol Karacakaya’dır. Rezi dizi olarak da bilinen Aşk-ı Memnu’da Bülent Ziyagil karekterini oynayan Batuhan Karacakaya daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. Batuhan Karacakaya’yı izleyici TRT 1’de yayınlanan Ertuğrul Bey’in dönemini konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey’in küçük oğlu Dündar rolünü oynadı.
Batuhan Karaca dizileri
2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)
2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)
Batuhan Karaca filmleri
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012