Başkan Orakçı, verdiği sözleri yerine getirdi! Öğrenci yurdu açıldı sıra Külliye’de

Mühendis, gönüllü öğretmen, işadamı, Beylikdüzü Kurucu Belediye Başkanı ve AREV Vakfı Başkanı olarak daima eğitime öncelik veren Vehbi Orakçı yenilikçi projelerine bir yenisini daha ekledi. AREV Okulları, yapay zeka ve AR-GE Laboratuvarlarından, makine ve kontrol sistemlerine uzay bilimlerinden robotik kodlamaya kadar birçok yeni nesil eğitim dersleri ile eğitim dünyasına kazandırıldı.

Tören düzenlendi

AREV Vakfı’nın önemli bir hizmeti olarak hayata geçirilen AREV Okulları’nın, AREV Öğrenci Yurdu açılışı ile AREV Külliyesi temel atma töreni geçen hafta gerçekleştirildi. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Ortaokul, İlkokul ve Anaokulundan oluşan AREV Okulları ve öğrenci yurdu, Reşat Orakçı Cami ve Vakıf hizmet merkezinden oluşan AREV Külliyesi’nin temel atma töreninde konuşan AREV Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz, bunun için çocuklarımıza en iyi eğitimi vermek için uğraşıyor ve çabalıyoruz. Biz bunu memleket meselesi olarak görüyoruz. Bunun yanı sıra biz çocuklarımızı iyi bir insan olarak yetiştirmek için de çalışıyoruz’’ mesajını verdi.

Sırada üniversite var

Ak Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur ile DERSİAD Genel Başkanı Mustafa Çınar’n da katıldığı törende, vakfın hizmet vizyonu doğrultusunda ybugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalardan da söz edildi. Bu adımla hayallerinden birisinin daha gerçekleştirildiğini dile getiren Orakçı, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, “Halkımız bizlere duyduğu güven ve öğrencilerimizin elde edeceği başarılardan kazanacağımız moralle üniversite kurma hedefimizi de inşallah gerçekleştireceğiz. Kurucu Belediye Başkanlığını yaptığım Beylikdüzü’ne bir üniversite kazandırmak için kollarımızı şimdiden sıvadık” dedi.