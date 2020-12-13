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Biyografi Barış Bektaş kimdir, nerelidir? CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş kaç yaşında?
Biyografi

Barış Bektaş kimdir, nerelidir? CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş kaç yaşında?

CHP’deki teşkilatlarda taciz ve tecavüz iddialarının ardı arkası kesilmiyor. CHP Maltepe, Ümraniye, Avcılar, Esenler ve Sultangazi teşkilatlarındaki taciz olaylarının ardından partinin Konya İl Başkanı Barış Bektaş'ın da bir kadını taciz ettiği iddia edildi. Peki Evli ve üç çocuğu olan CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş kimdir, nerelidir? Barış Bektaş kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2020-12-13 08:59:00 - 2020-12-13 08:59:40
Barış Bektaş kimdir, nerelidir? CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş kaç yaşında?

Babası parti üyesi olan bir kadın, bürosuna gittiği Bektaş tarafından taciz edildiğine ilişkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup gönderdi. CHP kaynaklarına göre, Bektaş hakkında disiplin soruşturması başlatılarak, savunması istendi.

Barış Bektaş kimdir, nerelidir?

27.11.1976 yılında Seydişehir’de doğdu. İlkokulu Ortakaraören kasabasında, ortaokul ve liseyi Meram Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Avukatlık stajını 22.23.24. dönem CHP Konya Milletvekili Atilla Kart’ın yanında yaptı. Askerliğini Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesinde Askeri Hakimlik yaparak tamamladı. 2002 yılında Konya Barosu’na kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Kurucu üyesi olduğu Demokrat Hukukçular Derneği yöneticiliği ve hemşehri derneği başkanlığı yaptı. 2 dönem Selçuklu İlçe Başkanlığı, 35.Olağan Kurultay’da Tüzük Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 13 Ocak 2018 tarihinde yapılan Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanlığı’na seçildi. Evli ve üç erkek çocuk babası olup, Konya’da serbest avukat olarak çalışmaktadır.

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