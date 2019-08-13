Baker kisti nedir? Baker kisti nerede olur?

Baker kisti, diz içinde biriken sıvının dizin arkasına doğru taşması ile oluşan bir kisttir. Sıklıkla diz arkasında bir çekme veya ağırlık hissi ve ağrıya neden olmaktadır. Dizin arkasında biriken sıvı Ultrason eşliğinde anlık görüntüleme ile iğne yardımıyla boşaltılmaktadır. Ultrason eşliginde yapılan eklem ve doku enjeksiyonları ve ponksiyonlarının başarı oranı yüksektir.

Baker kisti olan hastalarda şikayetler

- Dizin hemen arkasında ağrı

- Hassasiyet

- Kitle hissi

- Bacakta şişlik

- Baldırda hassasiyet

Baker kisti tedavisi

- Kan sulandırıcıların kesilmesi

- İnflamatuar giderici

- Ağrı kesici

- Ameliyat

Baker kisti tedavi edilmezse ne olur?

- Etraf dokulara bası yapar

- Yırtılabilir

- Sinir hasarı

- Tromboflebit

- Derin ven trombozu " DVT "