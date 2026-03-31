Gündem BAE hava sahasında füze yağmuru! İran'dan dev saldırı: Yüzlerce yaralı ve ölüler var
BAE hava sahasında füze yağmuru! İran'dan dev saldırı: Yüzlerce yaralı ve ölüler var

BAE hava sahasında füze yağmuru! İran'dan dev saldırı: Yüzlerce yaralı ve ölüler var

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı hava saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. İran'dan ateşlenen çok sayıda balistik füze, seyir füzesi ve İHA'nın imha edildiği açıklanırken, saldırıların bilançosunun ağırlaştığı ve aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan 8 balistik füze, 4 seyir füzesi ve 36 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, bugün İran'dan atılan 8 balistik füze, 4 seyir füzesi ve 36 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

 

İran saldırılarının başlamasından bu yana ise hava savunma sistemlerinin toplam 433 balistik füze, 19 seyir füzesi ve 1977 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, İran'ın ABD ve İsrail'e misillemelerinde şimdiye kadar görevleri başındaki 2 asker ile silahlı kuvvetlerle sözleşmeli çalışan Fas uyruklu bir sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca Pakistan, Nepal, Bangladeş, Filistin ve Hindistan uyruklu 8 sivilin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Saldırılarda BAE, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komorlar, Türk, Irak, Nepal, Nijerya, Umman, Ürdün, Filistin, Gana, Endonezya, İsveç ve Tunus uyruklu toplam 188 kişinin yaralandığı belirtildi.

 

Bakanlık, açıklamasında ülkenin güvenliğini tehdit eden her türlü girişime karşı tam hazırlık ve yüksek teyakkuz halinde olduklarını, devletin egemenliği ile güvenlik ve istikrarını korumak için kararlılıkla hareket edileceğini vurguladı.

İran Meclisi'nde Hürmüz Boğazı'nda ücret uygulamasına ilişkin tasarı onaylandı

ABD basını Trump'ın acizliğini ifşa etti! 'Hürmüz kapalı kalsa bile İran harekatını sona erdirmeye hazır'

Beyaz Saray’dan küstah ‘psikolojik harp’ atağı: Sarı Şeytan’ın sözcüsünden İran’a tehdit

İran harekatı öncesi ve saldırılar sürerken hisse topladılar İran bahane para şahane

