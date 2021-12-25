Babuko tarifi, nasıl yapılır?

Babuko (şir) Yöresel Tarifi

Malzemeler

Hamur malzemeleri;

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı karbonat

Üst ayranı;

5-6 diş sarımsak

250 gr yoğurt

1 yada 1,5 su bardağı sıcak su

200 gr tereyağı

Yapılışı

Un, tuz, su ve karbonat ile sertçe bir hamur hazırlanır. Borcam yağlanır hamur borcama alınır, elleriniz yağlayarak hamur borcamın içine bastıra bastıra oturtulur. Hamur fırına verilir ve pişirilir (ben soğuk fırına veriyorum 180 derecede pişiriyorum, üstü kabuk bağladığında ısıyı düşürüp biraz daha pişiriyorum ki içi iyice pişsin) Hamur pişti bir 5 dakika sonra üstü ince keskin bit bıçakla bir kapak gibi kesilerek çıkartılır içi sıcakken kaşık ile küçük küçük oyulur ve çıkartılır. Oyularak çıkartılan hamurlar bir kasede biriktirilir. Bıçakla ilk başta çıkartılan sert üst kapakta küçük küçük kırılarak hamurdan oyularak çıkmış içlerle karıştırılır. Şimi Borcamda ki hamur içi boş bir tencere gibi olmalıdır ama bu tencere gibi hamurun delinmemesine özen gösterilmelidir neden yoğurt ve yağ eklendiğinde içinde kalsın diye hamur delinirse yoğurt borcama akar diye. İçi oyularak kasede bekleyen içler tencere gibi olan borcamdaki hamurun içine kubbe gibi doldurulur ve soğuması için bir kenarda bekletilir bu arada hamurun tadına da bakalım neden çünkü tuz oranı için hamur tuzlu ise yoğurta az tuz tuzsuz ise daha çok tuz eklemek için. Şimdi yoğurdu çırpalım, içine damak tadımıza göre atmamız gereken tuz kadar tuz atalım. Sarımsaklarımızı dövelim ve yoğurdumuza katalım. Şimdi yoğurdumuzun içine sıcak suyumuzu ekleyelim ve karıştıralım ( yoğurt kıvamı sulu ayran gibi olmalıdır koyu kıvam da olmamalıdır) ocağa ateşe alalım ayranımız ısınsın sıcağa yakın olsun ama sakın kaynamasın neden? İçinde tuz olduğu için kaynarsa ayran kesilir. Tereyağını eritelim, hatta iyice kaynatalım, köpürtelim. Şimdi borcam da ki soğumuş hamurumuzun yanlarına yoğurtumuzu kepçe ile gezdirerek dökelim. Hamur kubbesinin tepesinden ise kızgın tereyağımızı dökelim. Afiyet olsun