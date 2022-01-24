Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun dilekçesinde; Tele 1 kanalında 14 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen programda adı geçen kişiler tarafından sarfedilen sözlerin, kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığı belirtildi. İki isim hakkında, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma açılarak kamu davası açılması talep edildi.

Aykut Erdoğdu kimdir?

Aykut Erdoğdu 28 Ağustos 1972'de Sarıkamış Kars'ta dünyaya geldi. Aykut Erdoğdu 28 Ağustos 1972 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Asım ve Seher çiftinin dört çocuğundan en küçüğü olarak doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamlamasının ardından 1993 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Carnegie Mellon Üniversitesi'nde "Kamu Politikaları ve Yönetimi" üzerine yaptı.

1995 yılında Hazine Müsteşarlığı stajyer hazine kontrolörlüğüne atandı. Bir süre sonra hazine başkontrolörlüğüne getirildi. 2004 yılında ABD'de çalışmalarda bulundu. 2005 yılında ABD İç Denetçiler Enstitüsü’nden Uluslararası geçerliliği olan Sertifikalı İç Denetçi (Certified Internal Auditor) unvanı aldı. Ayrıca Hazine müsteşarlığındaki görevi sırasında Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilen çeşitli projelerin başdenetçisi olarak görev yaptı. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Erdoğdu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı ve ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak meclise girdi. Milletvekilliği döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliği ve Komisyon’da partisinin Grup sözcülüğü görevlerini yürüttü. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonrası oluşturulan CHP Kriz Masası’nın Başkanlığı’na getirildi. 6 Eylül 2014 tarihinde CHP Parti Meclisi üyesi seçildi fakat 23 Ekim 2014 tarihine Parti Meclisi üyeliğinden istifa etti. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.