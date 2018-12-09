THY- Euroleague
0553 313 94 23

Avusturya İslam Cemaati Başkanlığı'na Ümit Vural seçildi

09 Aralık 2018 Pazar 00:33
Avusturya İslam Cemaati Başkanlığı'na Ümit Vural seçildi

VİYANA (AA) - Avusturya'da 700 binin üzerindeki Müslüman'ı temsil eden Avusturya İslam Cemaati (AİC) Başkanlığı'na avukat Ümit Vural seçildi.

Avusturya İslam Cemaati'nden yapılan yazılı açıklamada, Viyana'daki merkezde gerçekleştirilen oylama sonucu 36 yaşındaki Vural’ın, AİC'nin yeni başkanı olduğu duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vural, ülkedeki Müslümanların onları temsil eden kurumun daha iyi olması hususundaki beklentilerine dikkati çekerek, hem ülkedeki Müslümanlara hem de toplumun diğer mensuplarına karşı üstlendikleri sorumluluğun önemine değindi.

AİC'nin yenilenerek daha profesyonel çalışacağını ifade eden Vural, özellikle Müslümanlara yönelik artan ırkçı yaklaşımlara karşı verilecek mücadelenin önemini vurguladı.

Vural, topumda artan İslam karşıtı ırkçılıkla mücadelede birlik içinde hareket edilmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkati çekerek, "Aşırıcılığın her türüne karşı toplumun bütün kesimleriyle ortak mücadele yürütmek durumundayız. Aşırıcılığın toplumu bir bıçak gibi bölmesine müsaade edemeyiz." görüşünü paylaştı.

Yaklaşık 2,5 yıldır AİC’nin başkanlığını yürüten İbrahim Olgun'un yerine seçilen Vural, İslam Cemaati'nin Şura Meclisi Başkanlığı görevini sürdürüyordu.

Avrupa'da İslam dinini resmen tanıyan nadir ülkelerden biri olan Avusturya'da İslam Cemaati, ülkede yaşayan Müslümanların yasal temsilcisi kabul ediliyor. Bünyesinde çok çeşitli etnik grupları barından AİC’ye bağlı yaklaşık 250 cami bulunuyor.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 00:33
  1. Avusturya İslam Cemaati başkanlığına Ümit Vural seçildi
  2. Viyana

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli'de silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    1. Denizli'de silahlı bıçaklı kavga: 1..
    2. Irak petrol üretimini günlük 139 bin..
    3. Avrupalı Sosyalistlere çağrı yaptı:..
    4. Çekirdek çitleyerek kurtarılmayı bekledi
    5. Ağlatan sosyal deney: Şükretmeyi..
    6. Fransız bakan açıkladı: Devam edebilir
    7. UID Belçika Başkanlığı'na yeniden..
    8. Avusturya İslam Cemaati Başkanlığı'na..
    9. Ayla filmine ABD'de yoğun ilgi
    10. Mülteciler tren istasyonunda yakalandı
    11. Faciadan dönüldü! Bagajında 50 litre..
    12. "2. Kadın ve Spor Çalıştayı",..
    13. Belçika'da hükümet krizi büyüyor!
    14. İstanbul için tarih verildi: Kar..
    15. Kahramanmaraş'ta pil yutan çocuk..
    16. Fransa sokakları karıştı
    17. Başkentte kadın cinayeti
    18. Ardahan'da kar, kartpostallık..
    19. Oyuncu Erkan Petekkaya: Alkol ve..
    20. Irak'ta DEAŞ'a karşı zafer günü resmi..
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Eşinin hafıza kaybını fırsata çevirdi: Yemek, bulaşık...
    Eşinin hafıza kaybını fırsata çevirdi: Yemek, bulaşık...

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    70'lik Münir ibneliği savundu: Bana normal geliyor
    70'lik Münir ibneliği savundu: Bana normal geliyor
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe