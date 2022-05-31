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Otomotiv Araçlarında plastik yerine çay lifi kullanacak
Otomotiv

Araçlarında plastik yerine çay lifi kullanacak

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik, Ar-Ge ve inovasyon alanındaki öncü nitelikteki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 15:24:00 -
Araçlarında plastik yerine çay lifi kullanacak

Anadolu Isuzu, Çayırova’daki modern tesislerinde üretimini yaptığı araçlarda, doğaya zarar vermeyen biyokompozit malzemelerin kullanımına ilişkin denemelerini başarıyla tamamladı. Bir start-up girişimi olan Komporize ile iş birliğine giden Anadolu Isuzu, çay liflerinden elde edilen geri dönüştürülebilir biyokompozit malzemeyi araçlarında kullanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Denenmeye başladı

Karadeniz bölgesinde her yıl çay hasat sezonu boyunca çay işleme tesislerinde üretim süreçlerinde ortaya çıkan onbinlerce ton çay lifi, ekonomiye herhangi bir katkısı olmadan atık olarak bertaraf ediliyor. Anadolu Isuzu, atık çay liflerinden elde edilen bu malzeme ile geliştirilen parçayı, öncelikle otobüs sektörünün en prestijli yarışma organizasyonu olan Sustainable Bus Award (Sürdürülebilir Otobüs Ödülü) 2022’de ‘Yılın Otobüsü’ unvanını alan Kendo otobüslerin hava kanalında denemeye başladı.

İnovasyon odaklı

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Anadolu Isuzu olarak sürdürülebilirlik bizim en temel önceliklerimizden biri. İnovasyonu ve sürdürülebilirliği odağımıza alarak öncü nitelikte uygulamalara imza atıyoruz. Hem üretimini yaptığımız araçların, hem de tüm üretim ve faaliyet süreçlerimizin çevreye etkilerini en aza indirmek üzere yenilikçi çözümlere odaklanıyoruz. Genç ve yetenekli bir girişimci ekibin kurduğu Komporize ile başlattığımız işbirliği ile geliştirdiğimiz biyokompozit malzemelerin çevreci ve sağlam bir alternatif olabileceğini gördük. Önümüzdeki dönemde bu çevreci biyokompozit malzemelerin kullanılabileceği alanların çeşitliliğini artırmayı ve bu alanda sektörümüze öncülük ederken çevreye katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

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