Ekonomi

Altının fiyatı düştü!

Altının fiyatı düştü!

En düşük 5 milyon 529 bin 636 lira, en yüksek 5 milyon 800 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 azalışla 5 milyon 775 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 775 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 529 bin 636 lira, en yüksek 5 milyon 800 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 azalışla 5 milyon 775 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 825 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 115 milyon 724 bin 413,40 lira, işlem miktarı ise 1616,88 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 171 milyon 929 bin 477,16 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

 

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle:

