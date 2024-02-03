Ali Babacan’dan flaş tweet! Recep Tayyip Erdoğan istifa mı etti?
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifasından 1.5 saat sonra Recep Tayyip Erdoğan istifa mı etti? Tweeti attı. Her 5 cümlesinden biri Erdoğan olan Ali Babacan sosyal medyada dalga konusu oldu.
Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın flaş istifasından sonra sosyal medya komedyenliğine soyunan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın tweeti sosyal medyada gündem oldu. Bir haber kanalının tweetini paylaşarak “Recep Tayyip Erdoğan istifa mı etti?” tweeti atan Ali Babacan’la takipçiler dalga geçti. İşte o yorumlardan bazıları…