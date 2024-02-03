  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ali Babacan’dan flaş tweet! Recep Tayyip Erdoğan istifa mı etti?
Gündem

Ali Babacan’dan flaş tweet! Recep Tayyip Erdoğan istifa mı etti?

Yeniakit Publisher
2024-02-03 08:24:00 -
Ali Babacan’dan flaş tweet! Recep Tayyip Erdoğan istifa mı etti?

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifasından 1.5 saat sonra Recep Tayyip Erdoğan istifa mı etti? Tweeti attı. Her 5 cümlesinden biri Erdoğan olan Ali Babacan sosyal medyada dalga konusu oldu.

Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın flaş istifasından sonra sosyal medya komedyenliğine soyunan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın tweeti sosyal medyada gündem oldu. Bir haber kanalının tweetini paylaşarak “Recep Tayyip Erdoğan istifa mı etti?” tweeti atan Ali Babacan’la takipçiler dalga geçti. İşte o yorumlardan bazıları…


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Altılı Masa'dan pişman mısınız?" Ali Babacan böyle edebiyat yaptı
"Altılı Masa'dan pişman mısınız?" Ali Babacan böyle edebiyat yaptı

Gündem

"Altılı Masa'dan pişman mısınız?" Ali Babacan böyle edebiyat yaptı

Tüm Türkiye boyunun ölçüsünü görecek! Ali Babacan ittifak kararını açıkladı
Tüm Türkiye boyunun ölçüsünü görecek! Ali Babacan ittifak kararını açıkladı

Siyaset

Tüm Türkiye boyunun ölçüsünü görecek! Ali Babacan ittifak kararını açıkladı

Ali Babacan’dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak
Ali Babacan’dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Siyaset

Ali Babacan’dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Ali Babacan 28 Şubat'taki başörtüsü davasıyla Can Atalay'ı kıyasladı!
Ali Babacan 28 Şubat'taki başörtüsü davasıyla Can Atalay'ı kıyasladı!

Gündem

Ali Babacan 28 Şubat'taki başörtüsü davasıyla Can Atalay'ı kıyasladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23