Açık cezaevi izinleri son dakika: Açık cezaevindekiler zamana kadar izinli?

Koronavirüs sebebiyle 15 Nisan 2020’den beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan yaklaşık 80 bin açık cezaevi mahkûmunun COVID-19 izinleri 31 Mayıs’ta sona eriyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kabine toplantısında açık cezaevi izinlerini yönelik bir sunum yapacağını açıklamıştı. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açık cezaevlerindeki hükümlülerin açık cezaevi izinleri uzadı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? sorularına cevap verdi.

Açık cezaevi izinleri ne kadar uzadı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevlerinde de bir dizi adım atılmış ve hükümlü ve yükümlülere izin verilmişti. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açık cezaevlerindeki hükümlülerin iznine değindi. "Açık cezaevindeki Covid-19 izinleriyle ilgili yeni bir değerlendirme yaptık" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 Temmuz'una kadar uzatıyoruz. Meclisimizin bu husustaki yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum."