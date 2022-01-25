Aç karna yoğurt suyu içerseniz bakın ne oluyor! Bunu çoğu kimse bilmiyor

Yoğurt suyu en az yoğurt kadar sağlığa faydalı. Kalori yaktıran yoğurt suyunu sakın dökmeyin. Peki yoğurt suyunun faydaları nelerdir? İşte yanıtı...

Aç karna yoğurt suyu içmenin faydaları

Yoğurt suyu az kalorili olması nedeniyle diyet yapanların gönül rahatlığı ile tercih edebileceği bir gıdadır. 100 ml yoğurt suyu tükettiğinizde sadece 20 kalori alırsınız.

Aç karnına içilen yoğurt suyu sindirimi kolaylaştırır ve vücutta biriken yağların parçalanmasına yardımcı olur. Daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde zayıflamak isteyenler her sabah, kahvaltıdan önce yoğurt suyu içebilir.

Kas kaybını önleyip sadece yağları yaktığı için de yoğurt suyu oldukça faydalıdır.

Mutlu bağırsakların sırrı prebiyotik kaynağı yoğurt suyu, hazımsızlık sorunu yaşayanları da mutlu edebilir.

Aç karna içilen yoğur suyu yemek borusundan bağırsaklara kadar temizler. İshal ve kabızlığın önüne geçer.